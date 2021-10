El primer día de libre marisqueo confirma el abandono de Os Lombos y la reducción de barcos

La campaña de libre marisqueo arrancó abúlica en Arousa, con una participación de embarcaciones mucho menor que la registrada en años anteriores. Si ya en 2020, con 525 barcos, se registraba un descenso importante con respecto a los 633 del año anterior, ayer fueron 412 los que acudieron a los bancos arousanos.





Otra tendencia que se confirma es el cambio de zona de las embarcaciones participantes. El abandono de Os Lombos es ya una realidad y a este banco solo acudieron ayer 70 de las embarcaciones que participaron en el inicio de la campaña.

La gran mayoría optaron por O Bohído, al igual que el año pasado, aunque también en esta zona se registra un descenso de participación, al pasar de 299 barcos a 203.





En cuanto a Cabío, registró 43 embarcaciones participantes mientras que 96 optaron por probar suerte en otras zonas de la Ría de Arousa capacitadas para el libre marisqueo.





Los que acudieron a faenar no se encontraron con un panorama muy favorable. Poco producto fue la queja general de los rañeiros, especialmente en Os Lombos.

En O Bohído sí lograron encontrar un mejor producto, especialmente de almeja babosa, según explicó Ruperto Costa, presidente de Rañeir@s, que aún así ayer no contaba con muchos datos, por ser el primer día, y esperará a las siguientes jornadas para una valoración más precisa. “Ben non pinta, pero hai que esperar”, apuntaba el cambadés.





Ya los muestreos apuntaban a que el inicio de la campaña no iba a ser especialmente bueno, aunque sí se constata la presencia de berberecho de talla aún no comercial que podría estar listo hacia el final de campaña.





Precios similares

En cuanto a los precios, no difieren mucho de los alcanzados el año pasado, en el arranque de la campaña de libre marisqueo. Así, en las lonjas de las que hay datos (Cambados, A Illa y O Grove), destacan las cifras pagadas por la babosa, que rondó los 30 euros en la rula isleña, con una diferencia de 16 euros con respecto al lote vendido más barato. En Cambados, el precio de la babosa se situó entre los 13 y los doce euros, mientras que la fina no bajó de los 20 y llegó a alcanzar los 29,99. En esta lonja, la mayor cantidad de producto subastado fue para la japónica, con más de 766 kilos, mientras que de berberecho se pusieron a la venta casi 400 kilos por un precio medio de cuatro euros. En O Grove, se subastaron más de 900 kilos de japónica, con un precio medio de 11,60 euros. El año pasado los precios no fueron muy diferentes, con la babosa a 20 euros de media y la japónica a 12.