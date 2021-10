Un vecino de Rianxo recibe una sanción de 600 euros por pedir atención en gallego en un cribado

La Mesa pola Normalización Lingüística denuncia que la Delegación del Gobierno en Galicia ha propuesto una sanción de 600 euros a un vecino de Rianxo por “reclamar ser atendido en galego nun cribado do Covid-19”.





Según indica el colectivo, los hechos sucedieron el pasado 17 abril de 2021 en el centro de salud de Rianxo cuando el afectado “non só recibiu unha negativa rotunda a ser atendido na nosa lingua, senón que mesmo se lle chegou a negar a realización do cribado”. Ante su indignación, añade, tuvo que intervenir la Policía Local que “non só non lle recoñeceu o seu lexítimo dereito a ser atendido en galego, senón que -segundo consta no mesmo informe policial- o instou a mudar de lingua e empregar o castelán, tentando explicar a esta persoa que ambas linguas son cooficiais en Galicia”.





A Mesa, a través de la Liña do Galego, ya se dirigió a la Delegación del Gobierno instándola a suspender el procedimiento y a abrir diligencias contra los policías, además de solicitar que se forme a los miembros de las fuerzas de seguridad en los derechos lingüísticos de la ciudadanía para evitar que se repitan hechos como este”.





El presidente de la Mesa, Marcos Maceira, indicó que este importante acto “demostra que ante unha vulneración dos dereitos lingüísticos que afecta tamén ao dereito á saúde e á dignidade dun cidadán, as forzas de seguridade vulneran toda a lexislación que ampara o lexítimo dereito da cidadanía galega a empregar a nosa lingua, tentando coaccionar a un cidadán para que renuncie a facelo”.





“Mentir e desinformar”

“Non satisfeitos con mentir e desin­formar sobre os dereitos lingüísticos”, explica Maceira, “os policías denunciaron a vítima por suposta alteración da seguridade e a Delegación do Goberno afonda na indefensión dos nosos dereitos lingüísticos, propondo unha sanción cualificada como grave cunha multa de 600 euros”.





A Mesa, reprocha a la Delegación que avalase el informe de los agentes “deslexitimando as declaracións de testemuñas presentes no lugar por ser veciñas da vítima, como todas as citadas para o cribado”, y critica la “falta de neutralidade e de imparcialidade por parte da instrutora do procedemento, nomeada pola Delegación do Goberno español en Galicia, que chega a cuestionar a comprensíbel indignación dun cidadán solo por decirle que el personal médico no tenía la obligación de hablarle en gallego”.





“Estamos perante un caso de discriminación por motivo de lingua, o que é unha falta moi grave e pode levar consigo a inhabilitación para a función pública” advierte la entidad.