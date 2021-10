El gobierno de A Illa niega al PP y afirma que la Avenida da Ponte no se traspasa

Asombro y firmeza en el gobierno municipal de A Illa. El alcalde, Carlos Iglesias, negaba ayer tajante una de las últimas críticas públicas del PP isleño. Los conservadores lamentaban que la Avenida da Ponte y la carretera de As Aceñas, de titularidad provincial, se entregasen al Concello, pero lo hiciesen sin una previa puesta a punto por la institución provincial. El regidor negó ayer la mayor: No hay ningún acuerdo en este sentido sobre la mesa, para ninguno de los dos viales.





El reproche de los populares se divulgó hace unos días en las redes sociales del partido a nivel local. El primer edil, ayer, valoraba que “respeto moito a opinión do portavoz do PP e do uso das redes sociais, pero non se pode andar a confundir á xente”. Porque Iglesias reitera que no hay nada en este sentido sobre ambas calles.





Lo único similar a lo planteado por los conservadores es la futura entrega al Ayuntamiento de la Avenida Castelao. Pero, recordó, primero la administración provincial ejecutará un importante proyecto de reforma y modernización del vial. Es así siempre, defendió además el regidor, ya desde el mandato pasado: La entidad que preside Carmela Silva solo cede viales provinciales a los concellos después de su arreglo y reurbanización, como ocurrirá ahora con esta avenida isleña y tal y como dicta un plan y una hoja de ruta que se sigue así en todos los municipios donde se plantea y ejecuta cualquier cesión de carreteras.





Afirma Iglesias, además, que el popular conoce al detalle el proyecto para Castelao. De ahí que no se explique la crítica, porque, reitera, se refiere a algo que “é completamente falso”. En todo caso, concede por ahora el beneficio del error al líder popular. “Quero crer que non o fixo a propósito”. “Tal vez foi un erro”, considera, pero también cree que, si es el caso, “cabe unha rectificación” desde el Partido Popular.





Proyecto en Castelao

El proyecto de mejora para la Avenida Castelao se presentó públicamente en un acto este verano en A Illa. La inversión será de 1,1 millones de euros, de los que la Diputación aportará el 70 % de los fondos. El plazo de ejecución será de unos ocho meses desde el inicio de los trabajos, que entonces se calculaban hacia final de este año. La actuación dará la vuelta a la naturaleza de la vía: De tener prioridad los coches, marginando al peatón, se dará el protagonismo a estos, lo que esperan ayude también a revitalizar la zona.