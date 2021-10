Un reto mayúsculo para el Arosa en Avilés

El Arosa visita esta mañana a las 12 horas en el estadio Ramón Suárez Puertas al Real Avilés Industrial, segundo clasificado con 3 puntos más que los arlequinados e invicto en lo que va de temporada. Es un partido de una dificultad enorme para el Arosa, por el potencial del rival. “Está hecho para ascender”, explica el propio técnico Jorge Otero. “Ha fichado 17 o 18 jugadores, muy buenos. Puede jugar combinativo, también tiene jugadores veloces para ir al espacio. Tiene muchos registros, maneja varios sistemas y no ha perdido partido”. Por todo ello el Arosa afronta la cita como “un reto importante para nosotros. Vamos muy ilusionados, convencidos del partido que queremos hacer”.





Ayer por la mañana el equipo arlequinado realizó la última sesión en Vilaxoán antes de emprender el viaje con las bajas de los lesionados Róber, Álex Cobo, Campillo y Álvaro Denis. El Arosa todavía no ha podido puntuar ante los grandes del grupo. Cayó ante el Coruxo en A Lomba, en su visita al líder Adarve y en el campo de la Segoviana, un escenario muy parecido por dimensiones y césped al de hoy. En esos tres partidos vendió cara la derrota, pero le fallaron detalles en momentos puntuales para poder sumar. Es algo que tienen muy presente en el vestuario. “Esperemos estar a la altura del partido. El equipo quizá se haya sacado esa losa de llevar tres derrotas seguidas, hemos ganado un poquito de tranquilidad y eso nos tiene que hacer sentir importantes”.





El Avilés hizo una auténtica selección cambiando prácticamente toda su plantilla este verano. De la mano del nuevo propietario Diego Baeza el objetivo del club es crecer, meterse en Primera RFEF y recuperar los bríos de antaño, ya que es el club más antiguo de Asturias y estuvo 13 temporadas en Segunda División. Jugadores como Natalio o Cedrick jugaron en Primera División y desarrollaron una larga carrera en Segunda, categoría en la que jugaron otros futbolistas de la plantilla que maneja Chiqui de Paz como Vidorreta o el ex del Lugo Iago Diz. La mayor parte de los fichajes realizados por el Avilés llegaron este año procedentes de Segunda B.





Jorge Otero sabe que las opciones de su equipo en el Román Suárez Puerta no solo pasan por hacer un buen partido en defensa. “Si cuando tenemos el balón no le ponemos en aprietos va a ser complicado sumar en un campo como el del Avilés, si no haces más que defender es muy difícil y creo que estamos capacitados para hacer cosas con balón y meterlos en aprietos. Nosotros tenemos un equipo bien armadito que se comporta bien defensivamente, pero tenemos que ponerlos en aprietos y cuando tengamos el balón ser incisivos y que ellos vean que si se descuidan también les podemos hacer daño”.





Arbitra el navarro Morilla Turrión y se espera un buen ambiente en las gradas, con presencia de varios aficionados del Arosa. En el Avilés no se fían del club vilagarciano, al que el técnico Chiqui de Paz califica como “muy rocoso”, por lo que pide “máximo atención” a los suyos para no verse sorprendidos por primera vez en lo que va de temporada, ya que junto al Compostela son el único equipo invicto.





Será un partido especial ara Luismi, que jugó dos temporadas en Tercera en el Real Avilés y viene de anotar su primer gol en liga, y también para Luis Nuño, natural de Avilés, y que se enfrenta al club donde se crió y formó, llegando también a un jugar una temporada en el primer equipo avilesino.