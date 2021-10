Pontevedra sale de la Fundación Monte Castrove y su labor recae en Vilagarcía

El patronato de la Fundación Monte Castrove, entidad que gestiona el campo de golf de Meis, pierde a uno de sus miembros fundacionales. El Concello de Pontevedra comunicó ayer su salida formal del colectivo, alegando que apenas tomaba ya partido en el día a día del funcionamiento de dicho ente.



La decisión, explican desde el gobierno municipal de la ciudad del Lérez, deriva de los cambios normativos que convierten en obligación inexcusable que el ayuntamiento de mayor población en dicho patronato fuese el encargado de suministrar la información económica de la Fundación ante el Ministerio de Economía y Hacienda. Ese deber descansaría ahora sobre el Ayuntamiento de Pontevedra, que dada su limitada participación en la Fundación, no quiere cargarse con esta labor económica que lastraría sus servicios municipales.



La salida de Pontevedra pone ahora este requerimiento informativo de carácter económico y financiero sobre el tejado del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, el municipio de mayor población que queda dentro del patronato de la Fundación.





Mantienen la relación





Desde Pontevedra, la portavoz de su ejecutivo, Anabel Gulías, valoraba ayer que este movimiento “non quere dicir que rompamos relacións coa Fundación Monte Castrove”. Asegura que hay muchos socios “que gozan destas instalacións e sempre será positiva que exista un equipamento destas características preto da nosa cidade, por iso non renunciaremos a seguir colaborando puntualmente e colaborando en propostas de actividades ou difusión”. Eso sí, insiste en el motivo de la salida: “Esta obriga formal do Ministerio de Economía provoca atrasos nos procesos propios do Concello” y no están dispuestos a asumir ese coste por una fundación en la que “apenas temos participación activa nos órganos de goberno”.



El Ayuntamiento de Pontevedra calificaba ayer como “traballo extra e custoso” la obligación del Ministerio a la que no quiere hacer frente, trabajo que, por población, deberá ahora recaer en Ravella.



Justamente, Vilagarcía es el miembro del patronato actual con mayor población, tras esta salida. El resto de integrantes son Meis, Meaño, Ribadumia, Vilanova de Arousa, Barro, Cambados, Sanxenxo y el club de golf “Chan do Fento”.