El Concello niega la inacción que denuncian dueños de nichos en el cementerio de Carreira y Aguiño

Pese a la denuncia de propietarios de sepulturas en el cementerio de Carreira y Aguiño respecto a una posible inacción por parte del Concello ribeirense en relación a unas obras promovidas por el párroco en ese camposanto, que incluso ha llegado a la vía judicial con la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra, desde el Ayuntamiento niegan que no haya hecho nada desde que es conocedor de este asunto, detallando que está siendo estudiado por sus servicios jurídicos. Además, fuentes municipales indicaron que la Administración local no se ha quedado de brazos cruzados y que ha dado traslado de la situación a las instancias superiores competentes e implicadas en esa materia.



En este sentido, señalaron que después de que hace aproximadamente un año los propietarios de nichos en dicha necrópolis que se sienten afectados o perjudicados por las obras presentasen en el Concello una denuncia urbanística, ya dieron traslado de la misma a la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, que otorgó la autorización para acometer los trabajos recogidos en una memoria técnica valorada, así como a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y al Arzobispado de Santiago de Compostela. En aquella denuncia señalaron que se trataba de una actuación “ilegal”. Inicialmente, el Ayuntamiento les dijo de palabra que estaba todo correcto, los denunciantes mantenían y lo siguen haciendo que en el expediente no se cumplen los requisitos técnicos exigidos por el arquitecto municipal, que informó que “para proseguir con la tramitación de la solicitud de licencia de obras, habrá de presentar con carácter previo proyecto técnico visado, así como oficio de dirección de obra”, pero no consta ni lo uno ni lo otro, por lo que añaden que no se debió dejar empezar las obras.



La única respuesta que recibió el Concello llegó de Patrimonio, que le pidió un informe sobre la situación, por lo que el arquitecto municipal emitió en mayo un informe en el que indica que tras la visita efectuada a las obras pudo comprobar que no se ajustan a lo contemplado en la memoria técnica valorada que presentó el promotor para la obtención de la licencia, y del que se dio traslado hace meses al organismo solicitante, sin que por ahora haya respondido o adoptado medidas al respecto. El Ayuntamiento también espera respuesta de la APLU y del Arzobispado.