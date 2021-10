Julio Calderón : “Lo de A Lomba es fruto de un mantenimiento no adecuado durante años”

El alcalde Alberto Varela hizo mención en el pleno el jueves, en el que se trató la problemática del campo de A Lomba, a un informe técnico de Calderón y Asociados, empresa que se encarga del mantenimiento de la nueva ciudad deportiva del Celta “Afouteza”, que dictamina que la solución a los problemas del césped de A Lomba pasan por su reforma integral, levantando todo el terreno de juego. Ayer el Concello dio a conocer algunos detalles de ese informe, cuyo presupuesto de la obra ascendería a 538.000 euros, y a los que apuntan habría que añadir entre 80.000 y 100.000 euros “da redacción do proxecto técnico e o mantemento anual”.





Julio Calderón es la persona que elaboró el informe. Ingeniero agrónomo especializado en medioambiental, lleva más de 20 años trabajando en el sector del mantenimiento de los campos de fútbol y golf. Conoció la problemática de A Lomba por primera vez en 2019, cuando también elaboró un informe para el Celta enumerando los problemas de mantenimiento del campo de A Lomba y sus deficiencias, que fueron subsanadas en tiempo récord por el Celta con cargo al Arosa para que se disputase un amistoso entre el club vigués y el Lille francés.





No sé la cifra que están gastando actualmente, creo es del orden de los 50.000 o 60.000 euros al año, cuando un mantenimiento de un campo normal para fútbol suele ser de 80.000 o 90.000 euros al año porque hay que usar maquinaria muy específica y tiene que ser una empresa profesional del sector, que hay tres en Galicia nada más. Hay que pensar que es un sector específico, no es lo mismo mantener un parque o una pradera que un campo de fútbol. No tiene nada que ver.Les recomendé que comprasen una máquina de corte helicoidal con ocho cuchillas y molinete porque dañas mucha la hoja con el corte con máquina rotativa, que se utilizan para parques o jardines, no para campos de fútbol porque son mucho más delicados y el corte tiene que ser preciso y limpio. Un campo de fútbol es un ser vivo y hay que identificar muy rápidamente los patógenos, ya sean hongos o insectos que atacan al césped, para actuar rápido para detenerlos y que no ataquen a más zonas.





El estado actual tiene una falta absolutamente de la planimetría para la práctica deportiva, porque yo he estado en A Lomba comprobando que no tiene las condiciones mínimas para el bote del balón, y hay una capa negra en el perfil del suelo muy importante. Esto es ocasionado por un mantenimiento no adecuado durante muchos años, y si a esto le añadimos que han pasado 16 años desde la última renovación pues tenemos un campo en estado crítico, cuya única solución válida es reconstruir el terreno de juego. Es evidente que el mantenimiento es mejorable, pero en el estado actual hay que reconstruir, como estamos haciendo actualmente con el campo del Coruxo.





Sí, somos los responsables del mantenimiento de los terrenos de juego del Celta, por eso hace dos años cuando fuimos a Vilagarcía actuamos muy rápidamente, de hecho nos salió un Pythium (un hongo) y los atajamos también muy rápido utilizando mucho fungicida. Al realizar el corte con máquina helicoidal y la resiembra, que nos cuadró en una época muy buena estival, con buena temperatura y condiciones de luz, logramos que mejorara mucho el césped. A día de hoy yo considero que la mejor solución es la reconstrucción, algo que hemos hecho en el campo del Coruxo, que es muy semejante a A Lomba.





El problema es que entramos en fase invernal y ocurre una parada vegetativa en el crecimiento de la planta, por el frío y la falta de luz. No procede hacer una siembra ahora. Se podría intentar, pero los resultados no van a ser igual que si lo hacemos en abril o en mayo. Al tratarse de un ser vivo hay que estar muy encima y necesita muchos cuidados en el suelo. Se puede decir que el campo se está desangrando, habría que ponerle alguna tirita o venda para detener la hemorragia, pero después tiene que pasar por quirófano, por explicarlo en términos médicos. El campo tal y como está ahora se va a poner peor porque vienen más lluvias y temperaturas más bajas. Yo me puse a disposición del ayuntamiento para intentar mejorar esto ahora de cara a que al menos aguante la temporada. Y en abril, mayo o junio poder actuar de una forma más contundente.

No me contrataron asesoramiento, sino la redacción de los pliegos del futuro mantenimiento, pero con un presupuesto que ya les he dicho que es escaso. Yo he rebajado todo lo que he podido en función de las condiciones que me han indicado, pero les he dicho que es insuficiente para disponer de un mantenimiento profesional. Y ahora en esas estamos, están intentando buscar más dinero.