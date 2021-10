Ravella realizará una campaña para informar sobre el uso de las ciclovías, zona 30 y aparcamientos

Verde, amarillo o rojo inglés. Estos son algunos de los colores que pueden verse en el trazado de las ciclovías que Ravella ha empezado a ejecutar por diferentes puntos de Vilagarcía y con algunos tramos a punto de ser terminados. La diversidad de colores hace que muchos vecinos se pregunten cómo va a tener que usarse esta infraestructura una vez que esté finalizada, para qué sirve cada uno de ellos y, sobre todo, cómo es el proceder en los cruces tanto para ciclistas como para peatones y conductores.



Es por ello que desde el Concello tienen previsto realizar una campaña de promoción general para informar a la ciudadanía no solo sobre este nuevo elemento que puede verse en el centro, sino también sobre la implantación de la zona 30 en determinados viales, os aparcamientos disuasorios existentes en las diferentes entradas de la ciudad y también otros aspectos que se consideren de relevancia en materia de movilidad.



Por el momento las vallas todavía cercan el tramo primero de las ciclovías que une la zona de Doutor Tourón con As Carolinas pasando por la avenida Rodrigo de Mendoza. Con el paso de los días los vecinos pudieron ir viendo cómo se iba articulando este nuevo elemento viario (en color verde para las bicicletas) y también aventuraban para que servirán las franjas pintadas de amarillo (pensadas como zonas de convivencia entre peatones y ciclistas).



Desde el Concello señalan que el funcionamiento de las ciclovías es muy sencillo y que, de hecho, en aquellas ciudades en las que se implantó y existe desde hace tiempo no supuso ningún problema su utilización por parte de la ciudadanía.









En varios tramos









Cabe recordar que las ciclovías son una de las principales apuestas en cuanto a movilidad del gobierno socialista de Alberto Varela y que se están ejecutando en varias fases con el objetivo de trazar una red de comunicación que pueda hacerse en bicicleta tanto por el centro como ya ahora desde Carril hasta Vilaxoán. Favorecer el transporte en bici y hacer una ciudad con menos tráfico en el centro.