Sanxenxo mantiene el nivel de impuestos pese a los mazazos de la luz y la plusvalía

No corren buenos tiempos para la recaudación municipal. A la subida desorbitada del precio de la luz, que deben pagar particulares pero también las administraciones, se une el mazazo del Tribunal Constitucional (TC) al impuesto municipal de las plusvalías. En el caso de Sanxenxo, solo por este segundo concepto, el Concello estima que dejará de ingresar dos millones de euros al año.



A pesar de tal panorama, el gobierno local anunció este fin de semana que el Ayuntamiento “mantendrá los impuestos en el mínimo”, con lo que, según los cálculos del ejecutivo, los sanxenxinos “se ahorrarán en impuestos el próximo año 5,4 millones de euros”. Dinero que el Ayuntamiento dejará de ingresar, pero que, al quedar en el bolsillo de los contribuyentes, espera que sirva para “impulsar el consumo, la actividad económica y el empleo”.





En proceso





El alcalde, Telmo Martín, firmará esta semana el decreto que inicia el proceso administrativo para la elaboración y tramitación del presupuesto de 2022 de la entidad local y los cuatro organismos municipales (Terra, Nauta, Insula y Turismo). La intención del gobierno es aprobarlo antes de fin de año.



“Los tres impuestos que afectan a más ciudadanos en cualquier concello son el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), la tasa de basura y el impuesto de vehículos”, explican desde el equipo de Martín. “En los tres casos, Sanxenxo los mantiene en el mínimo, muy por debajo de concellos similares de nuestro entorno, Poio, O Grove, Pontevedra y Vilagarcía. En el caso del IBI, el impuesto de mayor recaudación, hace seis años que el gobierno lo bajó del 0,48 % al mínimo que permite la ley, el 0,40 %. Desde entonces se ha mantenido inalterable y así seguirá en 2022 y 2023”, prometen.



Sanxenxo recauda anualmente por el IBI 6.837.664 euros. La tasa de recogida de basura urbana es de 87,52 euros y el impuesto de vehículos en el tramo que afecta a más vecinos, entre 12 y 16 caballos fiscales, es de 84,60 euros.









¿Qué pasa con la plusvalía?





En cuanto al conflicto por la plusvalía, todo parte de una reciente sentencia que considera inconstitucional el método para su cálculo, previsto en la ley de Haciendas Locales por la que se guían los ayuntamientos.



Este impuesto municipal, que supone una importante fuente de ingresos para los concellos a través de su recaudación, se aplica a quien vende o transfiere un terreno urbano, con o sin construcción en él, gravando el incremento del valor del suelo, desde que fue comprado por el dueño que ahora lo pone a la venta o lo dona. El TC considera que el método del cálculo no es constitucional, porque da por hecho que el precio de suelo siempre sube con el paso de los años, independientemente de que en la realidad haya subido o no. Por ello, el Gobierno debe ahora cambiar la ley y la forma de calcularlo. La sentencia no tiene efecto retroactivo, pero sí genera un problema: Mientras no se cambia la ley, los concellos no pueden cobrar ahora el impuesto, al no ser legal el método de calculo.