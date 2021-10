Un incendio de noche en un garaje de O Grove calcina dos coches, dos camiones, una moto y diverso material

Un incendio declarado en la madrugada del viernes al sábado en un garaje de O Grove causó importantes daños materiales, con varios vehículos pasto del fuego. No hubo que lamentar heridos.



La alerta saltaba sobre la una de mañana, en una vivienda de O Camiño Vello de Ardia. El 112 coordinó un operativo en el que se alertó a Bombeiros do S alnés, GES de Sanxenxo, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de O Grove.



Se puso en alerta también a los Bombeiros de Pontevedra, por si era necesario su apoyo, aunque no fueron finalmente necesarios.



El fuego alcanzó y afectó a dos turismos, dos camiones frigoríficos, una motocicleta, una bicicleta y diverso material. Por fortuna, los residentes no sufrieron lesiones y el incendio pudo ser controlado y finalmente extinguido antes de que se pudiese propagar a otros espacios o a la vivienda.



El operativo en la zona se prolongó durante buena parte de la noche, hasta primeras horas ya de la mañana del sábado. Además de apagar el fuego, los profesionales de extinción enfriaron la zona, intentando controlar algunos conatos de reactivación.