Ribadumia reforma el entorno viario del lavadero de Piñeirón por 36.000 euros

Ribadumia ha mejorado y acondicionado el entorno viario del lavadero de O Ramo y Piñeirón. Se trata de una obra sobre la calzada en el área del elemento patrimonial que ha contado con una inversión de unos 36.000 euros. Los fondos se canalizan a través del Plan Marco de la Xunta de Galicia, para la mejora de caminos municipales de acceso a parcelas agrícolas.









Las actuaciones







Las obras consistieron en el ensanche de la plataforma, el acondicionamiento de la vía, la reposición del firme, la construcción de un muro de contención para sostener la nueva superficie de la calzada y la dotación de red de recogida de aguas pluviales.Los trabajos fueron visitados en los últimos días por el alcalde, David Castro, y por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López. Este último valoró que “é fundamental realizar un apoio constante aos concellos rurais para soster as súas infraestruturas viarias, tal e como facemos todos os anos dende a Xunta, para mellorar a mobilidade das súas aldeas e parroquias e facilitar os labores agrogandeiros que, no caso dun municipio como Ribadumia, cun forte peso no sector da vide e da horta, son fundamentais para a súa economía”.





El Plan Marco se incrementó en más de un 12 % en el último año. En el caso de Ribadumia, en el último lustro ha recibido inversiones de Medio Rural para acondicionamiento de viales rurales por valor de 365.000 euros.