O Grove prepara una subida de la tasa del agua potable para cubrir el encarecimiento del tratamiento

La imparable subida del precio de la luz también pasa factura a los hogares de manera indirecta. Ya empieza a sentirse en servicios como el tratamiento y la distribución del agua potable. La Mancomunidade do Salnés ha tenido que subir la tasa que cobra a los concellos por el abastecimiento y O Grove ya anuncia una subida del impuesto que cobra a los vecinos para cubrirlo.





Así lo avanzó el alcalde, Jose Cacabelos, en el pleno del martes, reconociendo la impopularidad de la medida: “Vai xerar polémica e malestar”, pero defendiendo la decisión comarcal como única solución posible porque la entidad supramunicipal “non ten ingresos propios” y la factura de la luz de la planta de tratamiento (ETAP) y los bombeos ha subido notablemente, pasando de una media de 30.000 euros mensuales a entre 50 y 70.000 euros. “Vai ser un incremento importantísimo que imos ter que acometer cunha suba da taxa municipal”, reconoció. En O Grove supondrá 100.000 euros más y, “polo menos” en el primer semestre de 2022, una mitad se cubriría con las arcas municipales y la otra con la subida del impuesto a los vecinos.





Fue a raíz de una moción del BNG de rechazo al anteproyecto de la Lei de mellora da xestión do ciclo da auga pues con ella, “a Xunta quere trasladar as súas propias obrigas aos concellos e trasladar as subas dos costes aos veciños, que pagarán máis polo mesmo servizo, pois non supón ningunha mellora”, argumentó el concejal David Torres. Este también aseguró que la “carga fiscal vaise multiplicar por tres”. Sin embargo, el gobierno socialista derribó la propuesta con su mayoría absoluta. Esta incluía pedir a la Mancomunidade la paralización de la subida de la tasa de abastecimiento de agua en alta mientras no se conozca el resultado de las medidas de eficiencia energética adoptadas recientemente en el sistema para, precisamente evitar tanta dependencia de las eléctricas, y porque el expediente justificativo “contén erros e afirmacións que faltan á verdade”, según Torres.





“Non imos ser cómplices”

Cacabelos pidió la retirada de este punto para dar el voto socialista porque está de acuerdo con la medida y, de hecho, destacó que tanto él como el resto de alcaldes de O Salnés votaron a favor en la comisión ejecutiva. Pero además “non aclaran” las críticas al expediente, le dijo a los nacionalistas. Pero Torres se negó: “Non imos ser cómplices de subas de impostos aos veciños”.





El PP se abstuvo y su portavoz, Beatriz Castro, defendió el anteproyecto asegurando que fue consensuado y “dá resposta ao sentir xeralizado da maioría dos concellos”, con una “reordenación dos tributos existentes”, aseguró. Así las cosas, el BNG solo contó con el apoyo de Esquerda Unida.





Por otra parte, en ruegos y preguntas, toda la oposición pidió explicaciones por las quejas de la Asociación do Deporte Meco ante el retraso en la publicación de las bases de las ayudas municipales y el recorte de las cuantías, pero el gobierno local se acogió a su derecho a responder por escrito, aunque sobre otras cuestiones sí respondió en el momento.