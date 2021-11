Esperas de meses para ser atendido en Saúde Mental pese a ser un caso prioritario

La caldense María Jesús Rosillo dice que su denuncia podría ser la de muchas personas que, por diferentes motivos, tienen a algún familiar con problemas de salud mental. Explica que su marido fue diagnosticado hace unos meses de una enfermedad de esa tipología y que ahí empezó su peregrinaje por diferentes áreas y consultas hasta que acabó -debido a la gravedad de su estado- en la Unidad de Atención ao Suicidio de Vilagarcía. “A atención das profesionais foi estupenda, niso non teño queixa ningunha”, explica. Eso sí, señala que pese a ser el de su marido un caso “prioritario” tardaron en llamarlo más del tiempo estipulado y a pesar de que ella “insistía por teléfono”. En teoría, y según los médicos tras el diagnóstico, el marido de María Jesús tenía que estar en esa unidad al menos durante seis meses. “Cal foi a nosa sorpresa cando aos dous meses nos din que esa unidade vai a desaparecer”, apunta. Y no solo eso, advierte, “as citas que nos dan para o psiquiatra é para abril do vindeiro ano cando, insisto, se trataba dun caso urxente”. María Jesús manifiesta que incluso tuvo que dejar de trabajar durante un tiempo porque “o meu marido requería atención as 24 horas e incluso me chegaron a dicir por teléfono como eu tiña que rebaixarlle a medicación cando eu entendía que o seu comportamento non estaba sendo normal”. Algo, indica, “inconcebible”. La caldense destaca que “non só o fago por min, senón porque isto lle pode pasar a calquera”, de ahí que decidiese hacer pública su denuncia a través de la diputada nacionalista Montse Prado. Ella indicó que exigirá en el Parlamento el incremento de recursos y personal en las unidades de salud mental y un estudio sobre la situación en el área y, sobre todo, que se reponga la Unidade de Atención ao Suicidio en los lugares en los que se prestaba. Prado denunció que las primeras citas en Saúde Mental sufren demoras de hasta tres meses y que las siguientes pueden ser de hasta 8 meses en psicología y de un año para recibir la atención de un psiquiatra.