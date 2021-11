A Illa atiende la demanda vecinal con una renovación total de los parques de As Laxes, Cabodeiro y Monte

El Concello de A Illa ha dado inicio a una renovación integral de los parques infantiles de As Laxes, O Cabodeiro y O Monte, una demanda insistente de los vecinos, debido al mal estado de las instalaciones.



Los ediles Luis Arosa y Alfonso Salgado visitaron ayer las obras puestas en marcha estos días y detallaron lo que se hará. Con 69.000 euros del Plan Concellos 2021 se va a “poñer todo, todo, novo”. El caucho roto se cambiará por césped artificial, arena en el caso de O Cabodeiro. Los juegos serán también nuevos en los tres parques e incluirán una tirolina de 16 metros de largo en As Laxes. Esperan que puedan estar listos antes de final de año y lamentan no poder haberlo hecho antes, debido a la crisis de materias primas.