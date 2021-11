Un Cortegada sin Lauren Loven juega otro derbi en Santiago

El Mariscos Antón Cortegada visita hoy a las 17 horas la pista santiaguesa del Instituto Rosalía para medirse a las locales que entrena Chiqui Barros en la sexta jornada de la Liga Fememina 2. Un derbi marcado por la baja de la norteamericana Lauren Loven en las de Vilagarcía. La escolta sufrió una lesión en su rodilla derecha en el último partido ante el Arxil y no realizará la resonancia hasta el lunes, una vez la inflamación en la zona lo permita. Además María Centeno, aquejada de una enfermedad que ya condicionó su rendimiento ante las pontevedresas, también está entre algodones.



El técnico Javi Nogueira preparó este nuevo derbi con ocho jugadoras, pero convencido en las opciones de su equipo de asaltar la pista compostelana ante un rival que tiene un balance de 3 victorias y 2 derrotas, por el 2/3 del equipo del Cortegada. Las santiaguesas solo cedieron de momento ante los colíderes invictos, Arxil y Adareva Tenerife, que ganaron también al Cortegada. En Rosalía Sara Corredoira (15 puntos y 6,5 rebotes de media por partido) y la canadiense Catherine Traer (13,6 puntos y 8,5 rebotes por encuentro) son las jugadoras más determinantes. Si bien Corredoira se lesionó en el partido ante el Arxil y no jugó el último encuentro en Galdakano.



“Es un rival que en su pista es complicado”, explica Javi Nogueira. “Te plantean muchas alternativas en defensa, muchas zonas y cajas, e intentan volverte un poco loco a tu ataque y juegan a muy pocos puntos”.



Para salir airosas de las tácticas de Chiqui Barros, que consigue dominar y gobernar los partidos con sus diferentes estrategias, las vilagarcianas confiar en el elevar su nivel de acierto en el tiro y mejorar en el rebote, que se está convirtiendo en una asignatura pendiente. “Estamos entre los mejores ataques de la liga, pero también entre las peores defensas, tenemos que ser más duras atrás y rebotear”. Para Nogueira este derbi no marcará el devenir en la tabla porque cree que aún queda mucho campeonato. “El año pasado Arxil nos sacaba tres victorias y Rosalía dos y al final quedamos por encima de ellos. Hay equipos que ahora están muy fuertes, pero esta liga es muy larga y nosotras queremos estar arriba”.