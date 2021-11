El PP presenta en el Congreso enmiendas al Presupuesto estatal para Vilagarcía por valor de 1,4 millones

El Grupo Parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, y a petición de la agrupación local de Vilagarcía, ha registrado cuatro enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 por valor de 1,4 millones de euros y destinadas a reclamar mayor inversión en la ciudad. Su objetivo es lograr la finalización del paseo marítimo de la playa Compostela, la construcción de una rotonda de acceso al Hospital do Salnés, la dotación de un nuevo cuartel y la regeneración de la playa de O Preguntoiro.



Precisamente en este arenal de Vilaxoán se reunieron ayer los diputados nacionales Ana Pastor, Diego Gago, Javier Bas y Juan Constenla; la diputada autonómica Elena Suárez, la portavoz municipal Ana Granja, el concejal Roberto Domínguez y otros miembros de la formación. Allí pudieron comprobar personalmente el mal estado que presenta la playa, que Suárez definió como “lamentable” y cuya falta de arena describió tirando de ironía: “Ya no es que en O Preguntoiro haya más hormigón que arena, sino que casi hay más hormigón que en el centro de Vilagarcía”. De hecho, cree necesaria “una solución definitiva al problema de un modo integral y favoreciendo siempre la convivencia entre turistas, mariscadoras y miembros del Club de Remo”.



La diputada autonómica explicó además los motivos que llevaron a los populares vilagarcianos a solicitar estas enmiendas. Por un lado, terminar el paseo marítimo de Compostela, cuya primera fase “ejecutó el gobierno de Mariano Rajoy y dejó presupuestada la segunda, pero lleva paralizado desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa”. Por otro, ejecutar con “urgencia” la rotonda que mejore la seguridad en el acceso al Hospital y también la vieja demanda de un nuevo cuartel de la Guardia Civil.









“Vilagarcía no aparece”





Suárez se mostró conforme con que Cambados vaya a contar con uno que, cabe recordar, unificará ambas plantillas, pero “no nos resignamos a que Vilagarcía pierda esta oportunidad. Hemos hecho todo lo posible por reivindicar este cuartel y seguiremos haciéndolo”, afirmó. Y es que en el Presupuesto del gobierno central tampoco aparece aquella mejora de la oficina que la unidad Fiscal tiene en el Puerto, por no aparecer, “el nombre de Vilagarcía no aparece por ningún lado”, únicamente los gastos del puerto del Estado.



Suárez agradeció a los miembros del Grupo Parlamentario Popular su apoyo a estas propuestas y “esperamos que estas enmiendas cuenten con el apoyo del resto de grupos políticos y especialmente de los representantes de Galicia en el Congreso: PSdeG y BNG. Esta es la mejor oportunidad para que rectifiquen su postura y no vuelvan a dar la espalda a Vilagarcía”, indicó.









Tren convencional y TAV





A mayores, los diputados populares se comprometieron a llevar al Congreso la demanda de mejora en las conexiones y frecuencias de los servicios ferroviarios de la ciudad. “Llevamos meses reivindicando mejores conexiones y aumento de frecuencias”, detalló la diputada.



Por su parte, Ana Pastor no entiende “las razones por las que el Gobierno central sigue sin restituir unas frecuencias que son un servicio público” y aseguró que “Vilagarcía tiene que estar preparada para cuando llegue la alta velocidad (TAV), así que pelearemos por ello”. También Suárez se refirió a esta cuestión para pedir una parada y que “no se nos quede cara de tontos viéndolo pasar”..





“No nos resignamos a perder el cuartel”, dijo Suárez ante los planes de Interior de llevar el servicio a Cambados







Pastor anunció también que volverán a solicitar en la Comisión de Interior la dotación de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) para la Policía Nacional y también el tema del cuartel y, en caso de que el resultado sea negativo, anunció la presentación de una proposición no de ley.



Finalmente, La diputada pontevedresa se pregunta si “Pedro Sánchez conoce Vilagarcía” a la vista de que no hay ninguna partida específica en el documento. Unos presupuestos que calificó de “asimétricos y hechos “a medida de los socios nacionalistas e independentistas de Pedro Sánchez para seguir en Moncloa. A quien me apoye le doy pasta a quien no me apoye, no le doy”. También que han presentado otras enmiendas para la provincia de Pontevedra, sumando un centenar por un total de 140 millones.