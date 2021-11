Jorge Otero: “Queremos ser los del principio de temporada”

Esta tarde (19 horas) el Arosa se mide en A Lomba contra el Langreo en un partido que el club afronta evadiéndose de la ansiedad y con la intención de volver a ser el equipo del principio de la temporada, según explicó su entrenador, Jorge Otero.



El técnico valoró que la semana de entrenamientos había ido bien, “intentando mejorar en aspectos en los que no estuvimos bien en Palencia, sobre todo en la intensidad defensiva”. Manifestó que, en aquel choque, “con todas las ocasiones que generamos no estuvimos acertados ni con la dosis de fortuna que hace falta, pero en lo defensivo nos cogieron muchas veces a la contra y tenemos que insistir en los detalles que nos hacen no sumar tres o perder los partidos”. Por otra parte, en lo ofensivo, Otero señaló que el equipo estuvo “muy bien, pero nos está faltando la fortuna. Queremos ser un equipo correoso y que nos hagan pocas ocasiones.

Necesitamos sumar. El equipo trabaja bien, pero no ganamos. Para eso trabajamos”.



En cuanto al rival al que se enfrentan hoy los arlequinados, el entrenador opinó que “no van a conceder mucho; juegan muy fácil, con jugadores veteranos. Tienen jugadores importantes y veloces por fuera. Los pequeños detalles van a marcar el desarrollo del partido”, auguró. El técnico también destacó que los asturianos son un equipo “experto, con una línea defensiva de cuatro y dos mediocentros que llevan jugando todo el año. Tienen una columna vertebral muy clara”.



El Arosa, por su parte, afronta el choque con la intención de ser más incisivos: “Tenemos que meter ritmo, ser dinámicos y sobre todo finalizar para no dar opciones a la contra”.

Todo con la clara idea de ganar “y ofrecer una victoria a la afición. Queremos volver a ser el equipo que fuimos a principio de temporada y todo pasa por ser más contundentes y más incisivos, pero sobre todo no cometer errores”.



El equipo saltará al campo con la instrucción de abstraerse de la ansiedad. Esto, explicó Otero, “es clave”. “Lo que tenga que pasar, pasará, pero nosotros tenemos que salir a hacer nuestro trabajo con cabeza. No tiene sentido caer en nerviosismo o ansiedad a estas alturas de liga. Nosotros a lo nuestro”, concluyó el técnico arlequinado.



Durante el choque de hoy con el Langreo se repartirán entre la afición 1.200 plátanos de Canarias por cortesía de TC Fruits para recaudar fondos para los afectados del volcán de La Palma.