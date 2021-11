Rianxo camina por los niños con cáncer de la mano de Adrián Mosquera

Rianxo da siempre sobradas muestras de su apoyo a las causas justas y ayer lo ha vuelto a hacer con la implicación de 750 vecinos que participaron en la I Andaina Solidaria en favor de la Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia (Asanog), siendo esa cifra el límite de plazas ofertadas, tras ampliarse la inicialmente prevista de medio millar. Con el dinero que aportaron en las inscripciones, que fue en función de si recorrieron 11 o 4 kilómetros, y los donativos se lograron recaudar 12.171 euros, según informó Sara Muñiz, de la organización, a lo que habrá que añadir lo que se obtuvo de la venta de rifas para un sorteo y de diferentes artículos.



Antes de tomar la salida, el alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, se dirigió a los participantes para agradecerles que se sumasen a esta “auténtica festa do deporte e da solidariedade”, y aprovechó ese apoyo a causas justas como la de los niños con cáncer para hacer lo propio con el piragüista local Adrián Mosquera, que es el primer rianxeiro en participar en unos juegos olímpicos, siendo undécimo en Tokio tras quedar primero en la Copa del Mundo 2021, segundo en el Campeonato de Europa y noveno en el Mundial, y que es el padrino de esta caminata solidaria, de la que dio la salida. Dijo de él que es la personificación de como el deporte puede hacer superar cualquier limitación, y que con su esfuerzo se puede llegar a lo más alto, “e levar sempre o nome de Rianxo”.



Adrián Mosquera hizo mención al esfuerzo realizado para estar en las Paralimpiadas de Tokio 2020, reconociendo que su círculo más cercano sabía de la magnitud del reto de acudir a esa cita y que era posible, “pero nunca pensamos en que puidera ter repercusión en tanta xente”. También dijo que acudió al país nipón con una gran ilusión, aunque era consciente de que era novato, que allí estaban los mejores deportistas de su disciplina paralímpica y que pagó la falta de experiencia.



“Representei a Rianxo o mellor que puiden, facéndoo con todas as miñas gañas, pois son unha persoa que me autoesixo moitísimo. E, despois dos resultados cos que chegaba a esta cita tiña gañas de facer algo un pouco mellor, pero non puido ser”, declaró Mosquera. El piragüista rianxeiro dijo que había sentido en Tokio el apoyo de sus vecinos desde sus casas, aunque en los últimos días de competición estuvo alejado de las redes sociales. “Era tanta a xente que me estaba apoiando, era todo tan descomunal, que tiven que concentrarme no meu, pero o calor da xente sentiuse, o pobo de Rianxo estivo alí e deixamos pegada, independentemente do resultado que obtiven, pero o traballo está máis que logrado”.



Nada más regresar todos los participantes tras recorrer el paseo marítimo y los caminos del mar de Taragoña, fueron otra vez el alcalde y Adrián los que se dirigieron a los deportistas, al igual que el padre de Noa Moares, niña afectada por cáncer, y directivos de Asanog, se sortearon obsequios, se proyectaron dos vídeos y cerró la actuación del grupo de gaitas Río de Anxo, que interpretó “Pájaro Pinto” y “A Rianxeira”.