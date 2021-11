Como se mueven las grandes fortunas para aumentar su riqueza

La recuperación está sucediendo a ritmos diferentes según la situación geográfica siendo más avanzada en Estados Unidos que en Europa, pero lo que está siendo unánime es la inflación que repunta y que podría quedarse durante más tiempo de lo que cabría esperar. Este panorama provocará un cambio radical de estrategias en la inversión y en el ahorro que sacará del estado de confort hasta a los ahorradores más tradicionales para contrarrestar el impuesto silencioso que es la inflación, sus efectos no se perciben a corto plazo, pero realmente nos hace perder poder adquisitivo, por ejemplo un salario de 1.000 euros con una inflación de 2%, se convierte en 980 euros en sólo 12 meses, con un efecto acumulativo.



¿Cómo podemos preservar el valor de nuestro patrimonio ante una inflación? La respuesta a esta pregunta es muy repetida pero muy cierta “siga el gran capital y tendrá éxito”, ya que en España en la última década se ha triplicado el crecimiento de los grandes capitales. Esta corriente no se ha dado únicamente a las grandes fortunas, si no que se ha producido a todos los niveles, ya que el ahorro de las familias está en máximos según el Banco de España, parte de este ahorro corresponde a fondos de inversión.



Un fenómeno que estamos detectando en esta nueva era son las operaciones de reestructuración empresarial, sobre todo fusiones y adquisiciones, lo que hace posible una concentración de capital y aumento de patrimonio en muchas familias. Por otro lado, el efecto de los mercados financieros ha ayudado a que se incrementase sustancialmente el patrimonio de los grandes capitales, que a pesar del difícil año de crisis del 2020, sus rentabilidades están entre el 3% y el 6%.





Cada vez más, nuestro cliente nos está solicitando ayuda como asesores para que les aportemos una visión global en las operativas entre y para el patrimonio personal y empresarial, ante las cambiantes normativas fiscales y el gran impacto que tiene el análisis financiero en la toma de decisiones en un momento en el que toca apretarse el cinturón y dónde ya se va notando la restricción crediticia, a pesar de que los tipos de interés están bajos.

Al final, las necesidades de grandes o pequeñas empresas, grandes inversores o inversores particulares, no es muy diferente, la esencia es preservar el patrimonio de cara al futuro y obtener crecimiento. Sintomático de ello, es el interés que las nuevas generaciones han manifestado en aprender y comprender las finanzas y productos de riesgo (como el furor de las cripto), manteniendo una coherencia en su modo de vida, trabajo e inversiones, alineados con sus valores. Aunque el Gobierno ignore este nuevo interés entre los jóvenes, restando peso a la asignatura de economía en la educación, eliminando del currículo de la ESO el estudio de los planes de pensiones y la inflación, la inflación no es para ignorarla puesto que España en el mes de octubre registró una inflación del 5,5%, la más alta en tres décadas, por lo que el objetivo ecuánime a medio plazo de las grandes o pequeñas empresas y grandes o menores fortunas es igualar a la inflación y a largo plazo batir la inflación, neutralizar la subida de impuestos.

En línea con lo anterior, todo ahorrador, empresario, inversor, debe de ser un gran estratega para evitar que su patrimonio decrezca a largo plazo ante el cáncer de la inflación que le acecha y la subida fiscal que se avecina, por lo que dejar su dinero en una cuenta corriente ya no es una opción. La clave está en tomar decisiones justificadas en buenos análisis y/o estudios, de la mano del conocimiento de las normativas actuales y pendientes de las que van a venir.*Noelia Puceiro es la





directora de INTER Asesoría