El mítico Cine Don Juan de Vilalonga tendrá una segunda vida tras casi 40 años cerrado

La noticia ya corre como la pólvora por Vilalonga: los dueños del Bar O´Spa han comprado el emblemático Cine Don Juan para un proyecto vinculado a su ramo pero del que, por ahora, solo dan una pista: “Os tempos cambiaron e hoxe a música en directo, os monólogos... Están a orde do día”. ¿Una sala de conciertos, quizás?. Los hermanos Óscar y Pablo Estévez se resisten a desvelarlo: “De momento vai ser sorpresa”. Lo que está claro es que va a ser algo grande que ya ha captado el interés de una importante marca de bebidas.









Fama más allá de O Salnés





No podía ser de otro modo. La sala de 600 butacas lleva casi 40 años cerrada, pero en sus mejores tiempos tenía fama en toda la comarca y más allá de sus fronteras. Cuentan sus nuevos dueños que un cliente habitual, que veranea en Sanxenxo, recorría en sus años mozos los kilómetros que le separaban de su Ourense natal para asistir a sus sesiones. Puede que atraído por la exclusividad de sus estrenos o por la curiosidad que despertaba su “sesión golfa” con contenido para adultos en una España que hoy resulta inimaginable para muchos.



Pero advierten, su apuesta pasa por la restauración del espacio: “Queremos manter a súa esencia porque foi un cine mítico, de referencia en todo O Salnés e máis alá, e queremos que recupere ese esplendor, aínda que sexa con outra actividade”. Para ello, los hermanos se afanan ya en ultimar los detalles del proyecto encargado a un estudio de arquitectura, pero antes de ponerse manos a la obra quieren abrirlo a los vecinos.



Así, este domingo, a partir de las 16 horas, levantarán la verja para todo aquel que quiera rememorar viejos tempos, sacarse fotos o ver con sus propios ojos aquello que le contaban sus padres y abuelos sobre las tardes en el Cine Don Juan. Ganas hay. No falta quien quiera comprar una de sus viejas butacas, en bastante mal estado, cosa que no ocurre con el edificio. Albañiles, electricistas, fontaneros... Le han dicho que “foi feito a conciencia”.









Un sueño de 10 años





Para los hosteleros recuperar algo tan emblemático para su parroquia también es importante. Siempre han sido muy activos, colaborando en cuanta causa le presentan. Pero además es un sueño hecho realidad. Aunque no es la mejor época para invertir tras la bofetada de la pandemia, sí era su momento. Reconocen que llevan 10 años detrás del cine, desde que decidieron dejar de ser camareros asalariados y emprender su propio negocio, pero les resultaba “inalcanzable” hasta que “viu unha mellor oportunidade económica e despois de case tres anos de negociacións, púxose a tiro e dixemos para adiante, así que fainos moita ilusión”, explican. De hecho, ya tienen fecha de inauguración, el 6 de mayo, justamente cuando estos treintañeros cumplen una década como empresarios.



La sala abrió sus puertas en 1976 y apagó definitivamente el proyector en los 80, tras desavenencias entre la familia propietaria y al no poder competir con la televisión, como cuenta el documental elaborado por un grupo de alumnos de la Escola de Imaxe e Son de A Coruña sobre su historia.



A los hermanos Estévez no les dio tiempo a disfrutar de sus proyecciones, pero sí están cansados de escuchar sus historias y que ya antes estaba allí el Cine Torres, abierto en 1934, así que pueden sentir que rescatan un pedacito de la historia de Vilalonga.