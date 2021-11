​Marcelo Benavídez: “Estamos capacitados para competir ante cualquiera”

El Rotogal Boiro Voleibol visita mañana a las 19.30 horas al Ibiza Ushuaïa, conjunto al que precede en la clasificación de la Superliga. Los boirenses comparecerán en tierras baleares con la moral reforzada tras el triunfo conseguido el pasado fin de semana frente al Río Duero Soria por 3-2. En este sentido, el técnico Marcelo “Chino” Benavídez asegura no pensar “en ningún momento que Rotogal Boiro Voleibol se va a quedar fuera de la Copa y el play off por el título. Estoy convencido de que estamos entre los seis mejores equipos del campeonato”.



Los de A Cachada contarán, en principio, con todos sus efectivos para visitar al Ibiza, un rival al que Marcelo “Chino” Benavídez describe como “un equipo interesante al que hay que respetar, como a todos. Los partidos hay que jugarlos y veremos después del partido qué opinión tengo”.



Después de haberse medido en las primeras jornadas con muchos de los equipos de la zona alta, Marcelo “Chino” Benavídez lanza una reflexión tras el triunfo cosechado contra el Río Duero Soria: “Siempre es importante ganar, porque deja sensaciones lindas y genera grandes cosas para pensar en crecer mucho más. Cuando hablamos de cinco favoritos, hay que tener en cuenta que contra Soria ganamos 3-2 y contra Teruel perdimos 2-3. ¿Quién sería el sexto favorito? ¿Rotogal Boiro Voleibol? Yo creo que estamos capacitados para competir contra cualquiera. No hay cinco o seis favoritos. A los favoritos les sumo a Rotogal Boiro Voleibol y a Melilla. Creo que estamos muy bien y vamos a estar peleando arriba en la clasificación”. El partido en Ibiza debe confirmar esto.