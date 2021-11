Las empresas firman sus primeras ventas en el arranque de Motor Okasión

La de ayer fue una jornada de calentamiento para los 11 concesionarios que participan en la edición de este año de la feria Motor Okasión. Por la mañana la afluencia al recinto de Fexdega fue tímida, pero por la tarde el público se animó y algunos de los talleres ya lograron firmar sus primeras ventas. Fue el caso de Elmacar Cuntis que apunta a que “todavía no vino mucha gente, pero sí la vemos con ganas de comprar”. Indica que el perfil de cliente que se acercó a su stand era “muy variado. Eso sí, notamos que buscan más diésel que gasolina”. Su puesto en Fexdega ofrece coches “de todos los precios” y han detectado que “dado que no hay coches nuevos porque tardan mucho la gente se lanza a estos porque los necesita para ya”.





En Star Motor de A Estrada también lograron cerrar alguna operación ayer, aunque conscientes de que el grueso del público se espera durante hoy y mañana. “Houbo varios que se sentaron con interese de compra”, apunta. Y es que muchos de los que acuden a Motor Okasión lo hacen para tantear como está el mercado para después formalizar la compra días más tarde con el propio concesionario. Esta firma ofrece precios que oscilan entre los 10.000 euros y los 30.000. Llevan desde el inicio de Motor Okasión participando y aseguran que “sempre marchamos con moi boa sensación e con moitos coches vendidos”. Explican desde este taller que los clientes que acuden a su stand son de dos tipos: “Uns que non queren esperar por un vehículo novo e que veñen aquí porque buscan un de ocasión. Despois están os que pensan no prezo, que non queren gastar cartos nun coche novo para que se aos tres anos o queres cambiar pois perda moitísimo valor”.





Entre los concesionarios veteranos de la feira que pueden encontrarse en Fexdega también están RS Premium Car, con vehículos de alta gama y con precios que van a partir de los 18.000 o 20.000 euros. “Levamos vindo dende sempre e a experiencia sempre foi moi boa. De feito xa pechamos algún trato firme”, explican. El perfil del cliente es “un pouco de todo, dende xente nova que quere un coche un pouco máis potente ou un público máis familiar que busca gama media alta”.





Frente a los que ya conocen el movimiento de clientela que acostumbra a traer Motor Okasión hay otros como Golden Cars, de A Illa, que desembarcan por primera vez en la feria vilagarciana. “Abrimos hai dez meses e é a primeira vez que estamos”, explican. Ofrecen coches de media y alta gama de más de 20.000 o 30.000 euros, aunque también tienen vehículos de unos 10.000 euros. Llegan con ganas conscientes de que el mercado de ocasión se está moviendo.





La feria Motor Okasión continuará a lo largo de la jornada de hoy y de mañana y abre

sus puertas a las diez y hasta las dos y después a las tres y media de la tarde hasta las nueve y media de la noche. En el lugar pueden verse alrededor de 400 vehículos -algunos ubicados dentro de la propia nave interior y otros en la explanada delantera de Fexdega. Un total de 11 concesionarios ofrecen coches de diferentes marcas y adaptados a todos los bolsillos de ocasión, segunda mano o kilómetro cero. La crisis de los chips para la fabricación de vehículos nuevos ha puesto en alza este mercado y estas ferias, que regresan tras el parón del año pasado por la pandemia. La entrada es de tres euros.