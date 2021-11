La Cofradía niega que ampliar la lonja pueda afectar al Marisco y critica al Concello por decirlo

Los temores expresados por el Concello de que la ampliación de la lonja pueda comprometer la celebración de la Festa do Marisco han molestado a la Cofradía de O Grove, pues considera que son infundados. Explica que la Consellería do Mar aún no ha definido nada y defiende que, en todo caso, es un proyecto muy necesario y las carpas siempre pueden instalarse en O Corgo.





El Pósito no entiende este tipo de declaraciones por parte del alcalde, Jose Cacabelos, porque el proyecto “aínda se está valorando” y “nin hai plano firme de como sería a ampliación, no caso de levarse a cabo”. Pero es que tampoco comprende en qué podría afectar a la celebración meca porque “queda espazo máis que suficiente en toda a explanada do Corgo para poñer as carpas”. Además, asegura que no se le ha pedido una reunión específica para pedir información al respecto.





“Sempre apoiamos a festa”

De todos modos, recuerda que es el “primer interesado” en eventos como la fiesta o las Xornadas da Centola y que “sempre” los apoya, incluso “cando o Concello decidiu deixar de apostar polas xornadas da Centola”. Pero aún así, recuerda que la ampliación de la rula es necesaria porque “queda pequena” y de su actividad diaria “viven arredor de 600 socios durante todo o ano”, además de más de 2.000 persona indirectamente, que calcula entre marineros de otros puertos y clientes (depuradores, pequeño comercio, etc.).





Por todo ello, la directiva de la Cofradía pide al Ayuntamiento que actúe “con responsabilidade” pues le parece que con estas declaraciones “o único que pretende é crear un debate público en contra desta entidade, que non se lle vai permitir”, advierte, porque “é unha obra moi necesaria e demandada”.





Aprovecha también para pedir que las reuniones del Consello Local de Turismo no sean a las 13 horas porque la directiva no puede ir por motivos laborales. Precisamente fue en el intento de reunión de esta semana cuando el regidor transmitió su preocupación porque la ampliación pueda comprometer el espacio de la Festa do Marisco. Cabe recordar que dio plantón a los convocados por un despiste en su agenda, como explicó después y tras pedir disculpas.