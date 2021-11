Tormenta política en Vilanova: El Concello vincula al PSOE con “atentados” a Durán y futuras detenciones

Vilanova entró ayer en una nueva tormenta política. Los primeros espadas del gobierno de Gonzalo Durán contraatacaron una nueva polémica entorno a su condena por el “chacha para todo” denunciando una campaña de “acoso” y de “atentados moi graves” contra el alcalde y su familia. Hasta anunciaron que habrá detenciones en las próximas semanas, pero no detallaron más sobre su naturaleza ni autoría. Sin embargo, encadenaron todo a los recientes ataques políticos del PSOE, llegando a decir “en política non vale todo, as familias teñen que quedar aparte”, así que fueron suficientes insinuaciones para que los socialistas se dieran por aludidos. Según ellos, se hacen las “vítimas” y es una “cortina de fume para lavarlle a cara a un machista por sentencia”.



Según denunció el primer teniente de alcalde, Javier Tourís, hace años que Durán sufre la persecución política de sus opositores, pero “desde agosto hai un acoso permanente persoal a Gonzalo e a súa familia” y si “garda silencio” es porque “está todo xudicializado e esperamos que nas próximas semanas empecen as detencións, así nolo dixo a Garda Civil. E ao mellor levamos unha sorpresa”, advirtió.









Acusan a un trabajador





También realizó una grave acusación sobre un episodio no relacionado con esos “graves atentados”, dijo, pero que igualmente implica a ese partido. “Gustaríanos que o PSOE dixera o nome da traballadora á que supostamente acosou o alcalde, non vaia ser que sexa a mesma ou o mesmo que hai uns días lle fixo un atentando ao seu coche. Está todo grabado”. Es más, anunció que acudirán al juzgado para conocer su identidad pues “se alguén puido saír da Alcaldía chorando” es porque todos los días recibe a gente para “pedirlle consellos médicos e laborais. Gana as eleccións por iso, porque defende a todos é cada uno dos veciños”, argumentó Tourís.



El concejal se deshizo en elogios a su mentor: “26 anos de traxectoria impecable”, “o mellor alcalde que tivo Vilanova, “o máis votado do Salnés e dos máis en Galicia”. Y es que considera que el PSOE ha iniciado una cruzada contra él basándose en un “falso feminismo” y considerándolo el “inimigo a bater na comarca” porque quieren ganar en los juzgados lo que no pueden en las urnas. “Estamos fartos da situación que vive o noso alcalde. Se pensan que nos van a amenazar, que nos imos amedrentar... Están moi equivocados”, advirtió. Porque “en política non vale todo, as familias teñen que quedar aparte”, añadió.



El desencadenante de esta comparecencia fue la ausencia de las alcaldesas de Meis y Cambados a la Traslatio que el GDR celebró el sábado como modo de protesta a la elección de Vilanova como puerto de salida de un acto contra la violencia de género cuando su alcalde está condenado en firme por insultos machistas. De Fátima Abal, el edil vilanovés dijo que “a ver se chega ao turrón, porque ao Entroido non. No seu partido non queren saber nada dela”. Y de Marta Giráldez, que como presidenta comarcal “lle queda ano e medio”.









“Chamoume chacha de Durán”





La concejala de Urbanismo, Nuria Morgade, fue la encargada de abrirla centrándose en esa polémica. Estaba el día en que el regidor pronunció el “chacha para todo” de Abel Caballero, pero ayer le restó importancia: “En ningún momento se insultou a ninguén se estaba facendo unha crítica dun cargo político, como fixo García Paje con Dolores de Cospedal que lle chamou chacha, e como tamén me chamou a mín un concelleiro do PSOE nun pleno, chacha de Durán, e está nas actas. Vánme a vir a pedir disculpas? Todo isto é unha patomima porque mentres se fala de que Durán é machista non se fala de que a presidenta da Deputación nos está quitando inversións a Vilanova, como a carretera de Baión”.



Morgade considera que su ausencia de las socialistas fue “un insulto” a las víctimas de la violencia de género y le parece “noxento usalas para facer política porque é un tema demasiado grave”. Es más, personalmente, matizó, cree que es porque Durán es del PP y “non lles cae ben” , algo que censura porque “o feminismo de verdade é defender a todas as mulleres, non só ás que pensen coma elas”.



A la vista de todas estas declaraciones, el PSOE de Vilanova no tardó en darse por aludido. “Non saimos do asombro” antes unas declaraciones “facéndose pasar por vítimas con acusacións sen fundamento, con ameazas sen saber a quen”, manifestó el grupo de Javier Dios. Es más, le produce “estupor”, dicen, que “precisamente o digan dende as filas do PP, sendo sabedores dunha sentencia firme e recente na que se acusa ao Concello por desviación de poder e actuar con mala fe discriminando a unha traballadora por ser familiar dun compañeiro socialista. A quen pretende dar leccións?”, añadieron.









Lealtad “por salarios”.





En resumidas cuentas, ven la denuncia de los populares como una “cortina de fume para lavarlle á cara a un machista por sentencia” y que les “debera causar vergoña”, aunque, en su opinión, estos concejales “buscan unha recompensa, é dicir, esa defensa a ultranza incluso con acusacións, váille no soldo”, concluyeron. l