La Diputación inyectará más de 14,4 millones en O Salnés a través de un nuevo Plan Concellos

Los concellos de O Salnés tendrán a su disposición el próximo año más de 14,4 millones de euros del Plan Concellos de la Diputación, que presentó ayer la presidenta, Carmela Silva, y el vicepresidente, César Mosquera. Este pasa a ser bianual y repartirá un total de 73,5 millones de euros en toda la provincia, “a maior inxección feita nunca” en los ayuntamientos, aseguraron.



Los dirigentes detallaron que al ser bianual, los ayuntamientos podrán contar en 2022 con, además de los 43 millones del plan, con otros 30,5 de la línea 1 de inversiones del de 2023. En cuanto a O Salnés, incluyendo los del Ulla, el reparto será de la siguiente manera: Vilagarcía de Arousa, 2.392.420,42 euros; Sanxenxo, 1.998.999 euros; Cambados, 1.640.594,15 euros; O Grove, 1.375.641,18 euros; Vilanova, 1.315.854,28 euros; Valga 972.377,02 euros; Meaño 896.072,72 euros; Meis 854.678,31 euros; Ribadumia 838.941,87 euros; A Illa, 750.741,14 euros; Catoira, 739.512,92 euros; y Pontecesures, 640.874,65 euros. Desde la Diputación también señalaron que en los últimos seis años, solo con el Plan Concellos recibieron 51,8 millones. Y en cuanto a Caldas de Reis, le corresponden 1.276.942,90 euros; a Cuntis, 961.314,43 euros; y a Moraña, un total de 835.594,94 euros.



Silva subrayó que este “enorme esforzo inversor” trata de conseguir que el plan sea “a ferramenta para a recuperación social e económica trala pandemia”, reforzando el papel de la institución “como a maior aliada dos concellos”. También destacó el crecimiento “sen precedentes”, de un 72,94 %, en un programa que “financia máis de 500 obras anuais e fai posible a contratación temporal dun millar de persoas desempregadas”.



Concretamente, la línea 1 del plan, destinada a inversiones, contempla 61 millones. La línea 2, para amortización y pago de deuda y gastos corrientes, 3 millones de euros; y la línea 3, de empleo, 9,5 millones. Los municipios de hasta 10.000 habitantes recibirán 33 millones.



La presidenta hizo hincapié en que, “unha vez máis, os concellos máis pequenos son os máis beneficiados: os números falan por sí mesmos, non minten. O algodón non engana”. Los municipios de entre 10.000 y 20.000 habitantes tendrán 23,3 millones, mientras que los ayuntamientos de entre 20.000 y 50.000 habitantes contarán con 17 millones. “Isto desbarata o mantra de mentiras do PP, que asegura que abandonamos aos máis pequenos. Agardo que nunca máis digan estas mentiras e que cando o digan saiban que están mentindo”, sentenció.



Según los datos facilitados, frente a los 148 euros por habitante que invierte la Diputación en Vigo y Pontevedra, en las villas de menos de 10.000 habitantes la aportación es de 922 euros, solamente con el Plan Concellos.









“Alcaldes do PP dan chimpos”





Y es que indicaron que esto no incluye los recursos que destina a mayores a través de infraestructuras, políticas ambientales, sociales, culturales, deportivas o de igualdad. “Por iso os alcaldes do PP non é que estean contentos, é que dan chimpos de alegría xa que nunca pensaban que puideran ter esta inxente cantidade de recursos á súa disposición”, afirmó Silva.



Por su parte, César Mosquera recalcó que “non hai ningún plan, sexa da Xunta, do Estado ou da Unión Europea, que faga un esforzo tan grande para fomentar e mellorar as condicións de vida dos concellos máis rurais, que teñen menos dinámica económica e social”.