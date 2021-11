La Cofradía de Rianxo moviliza al sector para protestar por el mal estado de la Ría de Arousa

La Cofradía Virxe do Carmen de Rianxo alza la voz de alarma y convoca a todo el sector a una concentración para protestar por la situación a la que se enfrentan las gentes del mar y el mal estado en el que se encuentra la Ría de Arousa. Será este sábado a partir de las 11 horas de la mañana en la Praza Castelao del Concello de Rianxo.



Desde la cofradía rianxeira, su patrón mayor, Miguel Ángel Iglesias, advierte del maltrato al que, a su entender, se está sometiendo a la Ría de Arousa, entre otras cuestiones, con los vertidos que se producen asiduamente y que están contaminando el marisco, especialmente en su tamaño larvario.



“A ría esta mal en xeral”, confirma Iglesias, quien hace un llamamiento a todas las cofradías arousanas y agrupaciones de bateeiros a que se sumen a esta movilización, “Vemos que esto non mellora e queremos empezar nós a decir algo porque esta é unha morte lenta”, lamenta el patrón.



Los productores alertan de que el sector marisquero y la pesca va a menos y reprochan la parálisis de la Consellería do Mar. “Non podemos estar con estudios a 10 anos, o marisco está morrendo e estannos abocando a desaparecer. Non podemos esperar máis, queremos medidas contundentes. Moita xente depende do mar e téñennos que empezar a escoitar”, exige el rianxeiro.



El estado de la Ría de Arousa preocupa mucho, y para Iglesias esta situación se debe a un cúmulo de factores que dañan el río. Los vertidos, los depredadores y la gestión por parte de la Xunta son alguno de ellos. “Sabemos cales son os emisarios e ha dia de hoxe hai unha lei en vigor moi clara, tense que empezar a cumplir”, insiste el patrón mayor, quien también reconoce que si la gente del mar está aguantando es gracias a las ayudas que están recibiendo este año por la crisis de la pandemia, pero el futuro no es muy esperanzador.



“A pesca tamén depende do marisqueo, antes sobraba bou, lorchos fanecas, e a día de hoxe non está habendo nada. Factúrase máis porque o peixe está máis caro pero esa é unha arma de doble filo, porque véndese menos”.



“Queremos seguir vivindo da ría”, “Non queremos axudas, medidas Xa!” o “Mariñeiros en especie de extinción” son algunas de las frases que sonarán en la concentración del sábado en Rianxo.