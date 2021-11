“Ya era hora de empezar a marcar”, dice Nuño tras su doblete en Gijón

El Arosa consiguió el domingo en Gijón su triunfo más holgado de la temporada en un momento idóneo. Y es que el 1-4 ante el nuevo colista Ceares zanja una mala dinámica de resultados y supone una inyección anímica muy grande antes de afrontar tres partidos ante equipos que partieron esta temporada con el objetivo de ascender: Salamanca UDS, Pontevedra y Compostela.



El inminente calendario con semejante exigencia se afronta en el vestuario arlequinado con mayor confianza. Por segundo partido consecutivo el juego del Arosa fluye, pero esta vez a diferencia de ante el Langreo el resultado fue acorde a los méritos.



Son varios los efectos positivos que deja el balsámico triunfo en el campo de La Cruz. Uno de los más destacados lo protagoniza el delantero asturiano Luis Nuño, que se quitó una carga de encima al anotar sus primeros goles de la temporada. “Más que por mí me alegro por el equipo, que nos viene muy bien este resultado tras la derrota del otro día”, dijo al final del partido el avilesino, que estuvo animado en la grada por su familia como es habitual esta temporada cada vez que el Arosa juega en Asturias. “Personalmente los dos goles son importantes porque ya era hora de empezar a marcar. Toda la vida he marcado goles y nunca había estado tiempo sin hacerlo”. Nuño se suma a una lista que realizadores que lidera Luismi con 4. El vigués se ha hecho con la titularidad en punta y está jugando a gran nivel. También Julio Rey, en banda izquierda, y Porrúa en la mediapunta, beneficiando al fluidez y el dinamismos en el juego. El técnico Jorge Otero no apostó por primera vez en lo que va de liga por repetir la alineación y la respuesta fue muy buena por parte de los jugadores. También de los que salieron desde el banquillo. Y es que el partido en Asturias deja otra buena noticia en cuanto a regularidad del equipo de Vilagarcía, que hasta el momento solo había sido capaz de ganar una segunda parte en los anteriores diez partidos.









Domingo, 17 horas





El domingo a las 17 horas visita el campo de A Lomba el Salamanca UDS, que ahora mismo está por debajo en la clasificación y tiene unos números muy peculiares. Y es que solo ha marcado 3 goles en 11 partidos, en los que solo encajó 6. Sus tres victorias han sido por la mínima (1-0) y sus cuatro empates sin goles (0-0). De momento el Salamnca está lejos de los primeros puestos, sobre todo del líder Unión Adarve (a 9 puntos), por lo que llegará a Vilagarcía con la obligación de ganar para no empezar a despedirse de sus opciones de ascenso directo.



Para el Arosa el partido ante el Salamanca será una oportunidad de coger impulso y dejar atrás cualquier tipo de duda.