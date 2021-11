El BNG de Caldas insta a la Xunta a actuar ya en el Umia, de nuevo con cianobacterias

Hace ya semanas que los caldenses han detectado que el río Umia y, concretamente, el embalse de A Baxe vuelve a estar tintado de verde. Una señal inequívoca de que las cianobacterias vuelven a estar presentes en el que es el cauce fluvial más importante de la villa y, por extensión, de toda la comarca de O Salnés. Ante tal situación el portavoz del BNG de la villa termal, Manuel Fariña, ha decidido remitir una carta a la presidenta de Augas de Galicia y conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez. En ella le pide expresamente que “deixe de ignorar este grave problema, escoite aos expertos e adopte as medidas oportunas para recuperar o Umia e volver facer del o gran estandarte de Caldas”.





Y es que consideran los nacionalistas caldenses que el verdadero problema del río empezó con la construcción del embalse y los consiguientes problemas que de él se derivaron sin que, por el momento, se haya encontrado una solución que garantice el 100 % de la calidad de las aguas y la eliminación de las cianobacterias que aparecen cada cierto tiempo. “Nos últimos anos o goberno galego nunca tomou en serio o problema, limitando a súa actuación a pequenas medidas cosméticas que non fixeron máis que converter o Umia no gran sumidoiro de fondos públicos que está a vivir agora o seu peor momento”.





Considera el portavoz del BNG de Caldas que “neste momento o Umia é un morto en vida, un río estrangulado por un encoro que tingue as súas augas dun verde cada vez máis intenso e no que a concentración de cianobacterias se conta por millóns”. El nacionalista cree y así se lo ratifica a la conselleira que “o encoro da Baxe constituíu un auténtico atentado contra a veciñanza non só do Concello de Caldas, senón de toda a comarca”.





De hecho recuerdan las imágenes emitidas y repartidas en vídeo en su día con una imagen del entorno del embalse “case paradisíaco”.