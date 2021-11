Ravella rebaja las exigencias en accesibilidad para adjudicar VaiBike

El Concello de Vilagarcía saca de nuevo a licitación el suministro de estaciones y bicicletas para el VaiBike, tras quedar desierto en una primera convocatoria. Precisamente para ofrecer “condicións máis competitivas para as empresas” los pliegos rebajan algunos requisitos, buena parte relacionados con la accesibilidad.





Así, serán finalmente 79 las bicicletas, dos menos que las previstas inicialmente. Las que se suprimen pertenecen al grupo de vehículos adaptados, las denominadas “hand bike”, para usar con silla de ruedas, que pasan de cuatro a seis; mientras que se elimina la obligatoriedad de un sistema de anclaje para sillas de ruedas en el resto de vehículos. En cuanto al resto de los ciclos, se limitarán los modelos a una talla única regulable y el material de las estaciones, que inicialmente se restringía a acero inoxidable, permitirá también el acero galvanizado. El precio de licitación se mantiene en los 178.505 euros y el número de estaciones será de 16, frente a las cinco que hay actualmente. Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 2 de diciembre para presentar sus ofertas. Una vez adjudicado el contrato y firmada la documentación, la adjudicataria dispondrá de un plazo de cuatro meses para realizar el suministro





Once nuevas estaciones

Se trata del cuarto intento por poner en marcha el servicio de préstamo de bicicletas. El “VaiBike” nació de la mano de la nacionalista Rosa Abuín, con el bipartito en Ravella. La llegada del Partido Popular al Concello puso fin a este servicio, que los socialistas recuperaron al poco de regresar a la Alcaldía. Sin embargo, la gestión no fructificó y unos años después se rescindió el contrato con la empresa adjudicataria, con el compromiso, por parte del ejecutivo, de reactivar y ampliar el servicio. Estos objetivos buscaba el pliego que salió a licitación en primavera, quedando desierto. Ahora, Ravella hace un nuevo intento para adjudicar “VaiBike”, reduciendo requisitos y manteniendo el precio. Se trata, por el momento, del suministro, ya que la gestión irá en otro proceso.





Las once nuevas estaciones se situarán en O Rial, O Freixo, en el entorno de los edificios de As Gaivotas, en el nuevo paseo a Canelas, en el campo Manuel Jiménez, en Fexdega, en As Carolinas, en San Roque, en Praza Ravella, en A Compostela y en las inmediaciones del IES de Carril.