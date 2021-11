Las selecciones gallegas se nutren de la cantera arousana

Un nutrido grupo de futbolistas en formación de Arousa participaron esta semana en los entrenamientos de las Selecciones Gallegas de cantera que inician su preparación para los Campeonatos de España. En la sub 14 masculino fueron convocados los infantiles del Arosa SC Manu Martínez, Raúl Leiro, Yago Arosa y Yerai Núñez, que se entrenaron ayer en Vigo en las instalaciones de A Madroa en una lista de 22 futbolistas de la zona sur copada por el Celta, con nueve jugadores seleccionados. La selección gallega sub 16 llamó al vilaxoanés del RC Celta Óscar Marcos, que esta misma semana ha sido convocado con la Selección Española Cadete.





Para la selección sub 15 femenina fueron convocadas siete jugadoras de equipos arousanos. Destacando el Umia con Ainara Penas, Paula Sanmartín, Sara Pedreira, Sofía Gonçalves y Uxía Romero. Junto a ellas se entrenaron el martes en el campo vigués de Montecastelo la jugadora del Unión Dena Zaira Troncoso y la del CD Ribadumia Sofía Serantes. Por lo que respecta a la Selección Gallega Sub 17, se ejercitó el martes en el campo de As Relfas de Vigo la jugadora del Umia Miverva Bóveda.





También fueron seleccionadas las futbolistas del Viajes InterRías Andrea Villadeamigo y Sara García, pero ambas no pudieron ejercitarse porque están lesionadas. Andrea se recupera de un esguince de tobillo de grado uno que la tendrá aún varias semanas en el dique seco, mientras que la vilagarciana Sara García sufrió una lesión muscular en el último partido ante el Victoria de A Coruña.