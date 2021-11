Fajardo y García se acusan de mentir por un informe sobre el mercadillo con fecha posterior a su anuncio

El informe de la Policía Local sobre la ampliación de las aceras de Alexandre Bóveda y la convivencia con el mercadillo, fechado dos días después a que el Concello anunciase que lo tenía, desató un cruce de acusaciones mutuas de mentir entre la portavoz del gobierno local, la socialista Tania García Sanmartín, y el edil de En Común, Juan Fajardo.





El documento avala la convivencia de coches y personas el día del mercadillo, aunque con una serie de medidas, como reducir la velocidad a 20 kilómetros por hora; instalar bolardos desmontables para mayor protección de la zona de los puestos ambulantes o el retranqueo de los puestos de Doutor Carús. Está fechado el 3 de septiembre, mientras que desde el Concello aseguraron dos días que la propuesta del ejecutivo socialista “cuenta con los informes favorables de la Policía”.





Esta circunstancia lleva a Fajardo a acusar al alcalde, Alberto Varela, de ser el “responsable da Concellería das Mentiras” así como de “enganar” a comerciantes y ciudadanía.





El edil de En Común señala que el regidor también “minte” sobre el contenido de dicho documento. “Onde o alcalde di que a convivencia entre tráfico e mercadillo é posible, o informe sinala que é posible só en determinadas condicións, que son necesarias medidas de control e seguridade para evitar riscos e problemas de cirulación do tráfico”.





Además, Fajardo hace hincapié en una de las frases del informe, que señala que a partir de las medidas no será “un mercadillo ao uso, xa que as zonas diferenciadas están separadas por unha vía na que se mantén a circulación de vehículos”. Lo que significa, señalan desde Vilagarcía en Común, que “a convivencia que o alcalde impón acabará coa vida do mercadillo”. El edil de la oposición también considera que el análisis utiliza como referencia el tráfico de la zona sin convivencia de mercadillo y vehículos y que, por tanto, no es útil para saber la situación en la que quedará la calle. Además, Fajardo considera que se trata de un “informe personal realizado polo xefe accidental da Policía Local para o alcalde”.





Una afirmación que para la portavoz del gobierno supone poner en duda la profesionalidad y el criterio de la Policía Local lo que, advierte García Sanmartín, “non llo permitimos a ninguén e menos a unha persoa de escasa credibilidade”.





La socialista acusa a Fajardo de crear una “cortiña de fume” para ocultar el segundo servicio de tren a Madrid, asegura que carece de “escrúpulos y de ética política” y lo define como un “experto manipulador”.





Propuestas incluidas

Reconocen eso sí desde el ejecutivo que el informe es posterior a las declaraciones en las que se anunciaba su existencia. “Certo é que o informe escrito está asinado o 3 de setembro (semanas antes do inicio das obras), pero máis certo é que a Policía comunicou as súas propostas moito tempo antes aos praceiros e ambulantes”, aseguran desde Ravella. García Sanmartín incide en que dicho documento “analiza la situación na que se atopaba inicialmente a Rúa Alexandre Bóveda, cunha siniestralidade moi baixa e na que nunca se rexistraron danos persoais, coa que terá tras as obras que están a piques de rematar. No documento analízase o proxecto técnico da obra, que xa prevía medidas de calmado de tráfico, e a maiores recolle unhas medidas complementarias de seguridade que propón a Policía e que foron incorporadas ao proxecto finalmente executado”.





Asimismo, señalan desde el ejecutivo, el informe concluye que “de executarse as obras segundo o previsto, así como a implementación das medidas de seguridade propostas, non se aprecia un risco evidente na convivencia de vehículos e peóns na zona descrita”.





Eje de entrada y salida

Por otra parte, desde el ejecutivo señalan que “non sobra lembrar que a proposta inicial do Concello era eliminar todos os postos ambulantes de Alexandre Bóveda, para deixar a rúa como o principal eixo de entrada e saída ao centro urbano que a cidade precisa e demanda; pero que foi a raíz da proposta dos propios ambulantes, que non querían alonxarse do edificio da Praza, cando se negociou con eles unha alternativa do agrado de todos, que eles mesmos, xunto cos vendedores da Praza, asinaron”. Sobre el edil de En Común, García señala que “este goberno está acostumado ás falsas acusacións de Fajardo”.