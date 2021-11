Durán da margen a la investigación, pero advierte: “Todo el pueblo va a saber quién quema las casas de los vecinos”

El hecho de que la subdelegada del Gobierno Maica Larriba afirmara tajantemente el jueves que el atentado contra la casa del alcalde de Vilanova no tiene relación política ni institucional, a pesar de que no hay identificados y la investigación siga abierta, ha enfadado sobremanera a Gonzalo Durán. “Debe ser porque soy aficionado a los libros de historia, no pueden reírse de uno”, replicó ayer el regidor, que lleva 26 años al frente del gobierno vilanovés. Pero además, lanzó una advertencia en caso de que la investigación muera: “Haré públicas las imágenes, todo el pueblo va a saber quienes son”.





La “contradicción” de “descartar el móvil político sin saber quién fue”, le lleva “a pensar que hay algún interés”, explicó el regidor, que alimenta así sus sospechas de que tras este y otros ataques sufridos en los últimos tiempos está el entorno del partido de Larriba, el PSOE, y una “campaña de acoso” desde que perdió la Mancomunidad, calcula. Y más tras el descubrimiento del tweet del perfil anónimo “@Ciprianovillan3”, muy crítico contra él y que fue publicado la mañana siguiente del intento de prender fuego a su vivienda donde, junto a su foto, decía: “Cando un fixo tantas e tantas na política é normal que lle chegue a súa hora. Cando se pisou a tanta xente por capricho acábase pagando. O fin político deste personaxe achégase sen présas, pero sen pausa”.





“Sabía que pasó algo malo”

Para el regidor, no es una coincidencia: “Es porque sabía que me pasó algo malo y se estaba regocijando”. Pero como lo más destacado por Durán es que están etiquetados socialistas –como en la gran mayoría de las publicaciones de este perfil–, y más concretamente el exsecretario del PSOE vilanovés, Jorge María, y la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, que le dieron un “me gusta”. Así que el alcalde lo ve como una “prueba” de sus acusaciones veladas, pues ante la pregunta directa de si acusa a los socialistas de estar detrás del atentado se limitó a responder: “Eso tiene que decirlo la Policía, lo que sí es que les dieron ‘like’”. Y está tan convencido que justificó sus desaires de los últimos plenos: “¿Ahora entendéis porque no quiero ni verlos en el pleno?”.





También considera que esa publicación es un “delito de odio” que denunciará en el juzgado, pero además ya entregó esta, y publicaciones similares de otro perfil de Facebook –ya cerrado– también crítico con su gestión, cuando denunció el intento el atentado contra su casa.





En cuanto a encontrar a la pareja que lanzó la maceta incendiada en el interior de su vivienda, el primer edil aseguró que los investigadores le han trasladado que van a depurar las imágenes; cosa que ya hizo el propio edil porque “tengo que proteger a mi familia, tengo que saber quienes son. Podrían habernos quemado vivos”, manifestó, asegurando también que su familia “está angustiada”.





Otras grabaciones y “pistas”

Durán está convencido de que “es imposible que no sepan quienes son” gracias a sus cámaras de videovigilancia –instaladas por otro ataque anterior contra la fachada de su casa–. Explicó que con la altura de la fachada se puede hasta saber su altura y que hay “más pistas” porque han contado con otras grabaciones de seguridad del pueblo y “sabemos a qué casa fueron a buscar la maceta, que viven cerca de mi casa, etc. Si buscan, debe haber cinco parejas así en el pueblo ”, etc.





Él asegura saberlo, pero “no lo voy a decir, ¿para que me denuncien?”, replicó. Sí estaban en la lista de sospechosos que entregó cuando hizo la denuncia, en septiembre, y ahora va a dar un “margen de confianza” a la investigación, que “me hubiera gustado que fuera más rápida”, pero en caso de no avanzar, tomará medidas.





“Todo el pueblo va a saber quienes son los que queman las casas de los vecinos. Haré públicas las imágenes para que las vean sus madres y sus amigos, aunque sea le pido a los comerciantes que lo pongan en la pantalla gigante”, declaró. De hecho, “si fuera yo, me entregaría a la fiscalía y colaboraría para dar con los inductores”, llegó a decir.





Reacciones de los autores de los “like”







Jorge María: “Isto é para xerar odio político, non me estrañaría que o fixera el mesmo”



El exsecretario del PSOE de Vilanova, Jorge María, reconoce que le dio “like” al tweet porque “fala da fin deste político por ‘tantas e tantas’ que fixo, e a min, fíxome tantas e tantas, que por iso lle din a “me gusta”, asegurando que en ningún momento podía referirse al atentando contra la casa de Durán.Este diario tuvo que mostrarle la publicación pues el socialista aseguró que no recordaba ni la publicación ni su reacción y, de hecho, en un primer momento pensó que se trataba de una que había hecho él mismo el miércoles sobre las declaraciones de la subdelegada desvinculándolo con algo político y en la que decía que “las mentiras tienen las patas muy cortas”. No obstante, María cree que todo esto es una “cortina de fume contra un machista que ten unha sentencia firme por facer abuso de poder e actuar de mala fe contra unha traballadora, a miña muller”. De hecho, aseguró que le “remexe” que “que fale de respectar á familia” cuando “ela e eu, que son funcionario, sufrimos a persecución deste señor...”. El exconcejal cree que el regidor “trata de xerar odio ás ideoloxías que non sexan do PP e non me estranaría que o fixera él mesmo ou xente do seu partido. ¿Ou coñece a todos os seus votantes?”, llegó a decir.







Abal: “É un lavado de cara. É como se un pederasta se pon a dar pena por un roubo”



La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, aseguró ayer que le dio “me gusta” al tweet de septiembre del perfil “Cipriano Villanueva” porque le “saltó” el jueves con otras reacciones de la red social, pero de estos días sobre las acusaciones de Durán al entorno socialista por los ataques sufridos. En todo caso, la regidora insistió en que su reacción tenía que ver con la frase de que “achégase ao seu final político, non por outra cousa” porque “non sei se Durán sufriu un atentado, se non o sufriu... A subdelegada penso que o deixou bastante claro, que non teñen coñecemento”. Es más, cree que “ó unico que quere facer é desviar a atención e facerse a vítima pola condena que pesa sobre el –por llamar chacha para todo a Carmela Silva– por proferir insultos machista”. Y Abal fue más allá pues, en su opinión, es un “lavado de cara para esquecer, xusto unha semana antes do 25N, que está condenado por proferir insultos machistas”. “Quere desviar a atención con que lle entraron na casa. Paréceme unha burla, é como se un pederasta se pon a dar pena porque un día lle roubaron”, llegó a decir. Además de parecerle una “unha falta de respecto” a las víctimas de violencia de género y le da “vergoña allea os niveis aos que está chegando este señor”. “Que vaia ao xulgado”.