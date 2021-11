Las capitanas de Umia y Viajes InterRías prevén el derbi más igualado en años

Mañana el campo de A Bouza de Barrantes acoge el derbi de Primera Nacional entre el Umia y el Viajes InterRías FF (16.30 horas). Un duelo de rivalidad que se ha convertido en todo un clásico del fútbol femenino arousano los últimos años. En esta ocasión llega más nivelado que nunca y con los dos equipos enrachados. Las locales llevan cuatro victorias seguidas y son cuartas en la tabla a 7 puntos del líder Viajes InterRías FF, que está invicto con 7 victorias y 2 empates.





A sus 32 años Míriam Domínguez disfruta de su octava temporada en el Umia. La capitana de las “vikingas de Barrantes” reconoce que sigue en el club y en activo “por el gran grupo humano” que forman jugadoras y técnicos. La centrocampista de Sobradelo es consciente de que está disfrutando de sus últimos años de fútbol a este nivel, aunque cada verano aparca su retirada. “Soy fácil de convencer y siempre me rompen la cabeza y consiguen que siga”, explica entre risas.





Para el Umia es un lujo contar con “Domi”, por calidad y experiencia. Jugó en Primera División en las filas del Oviedo, del L’Estartit de Girona y del Olivo vigués. El crecimiento del Umia los últimos años está muy relacionado con poder contar con futbolistas como ella. “Estamos jugando bien, en León hicimos un partidazo”, dice. “La clave es que hay un buen grupo humano. Eso es básico, también al entrenador Jito lo veo fundamental para eso y después creo que hay bastante calidad en las jugadoras. Tenemos un buen equipo. Aunque para mí lo más importante es que hay buen rollo y eso hace mucho”.





En los derbis de los últimos años el Umia nunca ha conseguido ganar al Viajes InterRías FF en liga. Es una aspiración. “Va a ser un partido complicado, como siempre”, dice la capitana local, “tenemos esa espinita clavada de que nunca les ganamos, esperemos que sea esta vez y podamos dar la sorpresa”. Míriam Domínguez habla de una “rivalidad sana y bonita” entre los dos equipos. “Es importante que haya esa rivalidad en lo futbolístico y en nada más, al ser dos clubes de la zona”. La temporada pasada Míriam recibió la llamada del Viajes InterRías, pero no fructificó la tentativa de fichaje.





Orgullo de prima

Miri está jugando en la mediapunta y de sus botas salen muchos de los pases que permiten a sus compañeras Eva y Nati llevar 10 y 7 goles respectivamente. No solo es la capitana, también es una jugadora que manda en el juego y marca diferencias. Una cuestión de genes en su familia, como demuestra la llamada de la selección española sub 16 a su primo Óscar Marcos esta misma semana. Míriam también fue internacional sub 19. “Óscar tiene algo diferente al resto, es especial. Y no lo digo porque sea mi primo”, dice con orgullo. “Es un encanto de niño y está muy centrado”.





La ambición lusa

En el Viajes InterRías FF luce el brazalete esta temporada la delantera portuguesa Catarina Machado, que disfruta de su segunda etapa en el club de Sanxenxo, “mi segunda casa”, donde quiere conseguir otro ascenso. Machado es todo ambición y competitividad. No entiende el fútbol de otra forma y siempre se emplea al límite. Ya jugaba en la Primera División portuguesa con 14 años. Estuvo 8 temporadas en el Casa Povo Martim, un club ascensor. Después jugó dos temporadas en Primera en el Vilaverdense.





“En Portual hay cuatro o cinco equipos que son profesionales y sus jugadoras viven del fútbol, pero las demás reciben una ayuda para los desplazamientos y juegan por el amor a una camiseta prácticamente”. En cuanto al nivel deportivo, “hay una desigualdad muy grande entre Benfica, Sporting de Lisboa, Braga y Famaliçao respecto al resto”. Fue en parte todo esto lo que le llevó a probar suerte en Galicia, recalando en el Viajes InterRías en Gallega.





“Me encontré un nivel más bajo de lo que estaba acostumabrada, pero ascendimos, al año siguiente se paró la liga por Covid cuando íbamos a la par del Monte”. Machado y sus compañeras portuguesas se encontraron en Sanxenxo con una gran acogida, “nos hicieron sentir muy bien”, por eso habla maravillas del club. “Dentro de lo que es el amateurismo, el Viajes InterRías intenta ser y trabajar como un club profesional y siempre se marca objetivos ambiciosos. Eso es algo que a mí me gusta, intentar ascender cada año. Luis Treviño es un gran entrenador, saca lo mejor de cada una. Además tanto Sanxenxo como esta zona son muy bonitas. Aquí estoy muy contenta y me pesó irme el año pasado a Portugal”.





Sobre el derbi de mañana en A Bouza, la capitana del líder cree que “aunque en liga nunca perdimos con ellas, creo que este derbi va a ser muy igualado porque están muy fuertes y en racha. Nosotras estamos con muchas ganas de seguir invictas y vamos a ir a su campo a ganar”.