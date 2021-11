El inmenso orgullo de Jéssica Bouzas al ser profeta en su colegio

La tenista Jéssica Bouzas está disfrutando de una semana de descanso en Vilagarcía después de una magnífica, y también exigente, primera temporada el Circuito Profesional ITF. Ayer visitó el CEIP Arealonga, el colegio donde cursó Infantil y Primaria. Lo hizo a petición del profesorado para compartir la mañana con el alumnado de los diferentes cursos. El recibimiento que se encontró fue estelar, como no podía ser menos. Y su alegría igual de inmensa al sentirse profeta en su cole y recibir tantas muestras de cariño.





Jéssica compartió una intensa jornada con los alumnos del centro escolar de diferentes cursos, dando a conocer el deporte de la raqueta entre los más pequeños y sometiéndose al interrogatorio de los mayores. Con solo 19 años lleva ya varios en Alicante, persiguiendo un sueño que año a año se va haciendo realidad. Y sobre todo adquiriendo experiencias inolvidables a través del deporte, que le ha permitido viajar a numerosos y diversos países. “Me he sentido muy a gusto con los de Infantil, después los de quinto y sexto me han hecho una entrevista, he rememorado lo que hacía yo cuando era pequeña. Estoy muy contenta”, explicaba ayer en los micrófonos de Radio Arosa - Cadena Ser.





Mañana recibirá otro homenaje, curiosamente junto a su amigo José Fontán. “Es un orgullo que el Arosa me haga este reconocimiento junto a él, nos conocemos desde pequeños. Ojalá que no sea el último”.





La tenista de 19 años ha ganado 3 títulos ITF en su primera temporada como profesional en el circuito, escalando hasta el puesto 357 del ranking mundial de la WTA. Además cerró el año siendo internacional con el equipo español absoluto en las finales de la Billie Jean King Cup.