“Nuestro nombre exige mucho”, dice el entrenador del Salamanca

“Llegamos con una dinámica de resultados mala”, reconoce el entrenador del Salamanca UDS CF, Antonio Calderón, sobre la visita de su equipo mañana a Vilagarcía (17 horas, A Lomba). El rival del Arosa es un aspirante al ascenso que está lejos de los primeros puestos después de casi un tercio de competición, penalizado por su falta de gol. El conjunto charro lleva casi 500 minutos seguidos sin ver puerta (no marcó en los últimos cinco encuentros), por lo que sin goles no llegan las victorias para encaramarse al lugar que quieren. “Llevamos 4 o 5 partidos mereciendo más, pero las victorias no llegan”, dice el entrenador, que escapa de la etiqueta de favorito al ascenso. “Es verdad que Salamanca tiene nombre pero se ha reajustado el presupuesto y a los problemas que hemos tenido antes. No tenemos uno de los tres presupuestos mejores, pero nuestro nombre nos exige mucho”.





El Salamanca UDS CF está obligado a ganar mañana en Vilagarcía. Para hacerlo quiere mantener su solidez defensiva, ya que solo ha encajado 6 goles en 11 partidos. Su gran objetivo en A Lomba es ver puerta de una vez por todas. “A nivel defensivo estoy contento. No defendemos con muchos hombres. En ataque tenemos que acertar”. Sobre el Arosa, Calderón dice que “es un buen equipo que le está costando cogerle el pulso a la categoría. Tenía problemas en casa, pero que el otro día marcó cuatro goles de una tacada. De cara a puerta contraria tiene calidad y recursos. También en las bandas, con movilidad arriba y equilibrio en medio campo. Le vi partidos que no ha ganado y le puede ganar a cualquiera”.





Sobre el desarrollo de la competición, el técnico gaditano, que fue futbolista profesional y jugó en Primera División, habla de que existe “muchísima igualdad” en el grupo, con “equipos que ascendieron que vienen bien trabajados”. Destaca a Pontevedra, Avilés y Compostela como los más fuertes, además del Adarve, “está intratable y tiene un campo peculiar”. Sobre lo que Calderón denomina como “grupo medio” cree que todavía hay muchas incógnitas que despejar, “puede que a partir de enero se empiece a decantar”.