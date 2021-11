Tanxugueiras mira cara a Eurovisión: 'É un momento próspero para a música galega"

O grupo de música tradicional galega Tanxugueiras soña con facer historia no Festival de Eurovisión e levar a súa música a Turín o próximo mes de maio se logra superar, no Festival de Benidorm, o último corte de selección tras o seu rotundo éxito con "Figa", a canción coa que logrou liderar as votacións de "La elección interna", un macrosondeo elaborado por Eurovision- Spain.com.





No ano 2018 o trío Tanxugueiras, formado por Aida Tarrío e as irmás xemelgas Olaia e Sabela Maneiro, conseguiu subir á cima do podio na categoría de mellor álbum galego dos premios MIN de música independente e tamén foi finalista en 2019, o que fixo medrar o grupo ata superar o millón de reproducións en Youtube.





"Figa" é o traballo dunhas "cantareiras dunha nova década", así se definen, "expoñentes dunha xeración aberta á evolución e reformulación das músicas de creación colectiva galega", frase coa que explican a súa raíz musical e coa que enamoraron o público que tomou parte na preselección dos doce candidatos finais.





Desde entón as súas vidas revolucionáronse e viron como as súas publicacións "referentes a Eurovisión botan fume nas redes sociais", explicou Sabela Maneiro nunha entrevista concedida a Efe, aínda que o segredo mellor gardado de Tanxugueiras, e do que non poden soltar nada ata que RTVE o permita, é a composición, obviamente do seu inconfundible estilo, coa que concorrerán ao Festival de Benidorm para defender a canción que representaría a España en Turín 2022.





Como xurdiu a idea de presentarse a Eurovisión e quen as animou?

Despois de todo o que se armou coa enquisa de eurovision- spain.com a verdade é que nos chegaron moitísimas mensaxes de apoio onde desexaban que un grupo galego estivese na preselección e decidimos que esta era unha boa oportunidade para presentarse ao concurso e reivindicarmonos cunha canción en galego.

É este un momento maduro para unha proposta como a que presenta Tanxugueiras para Eurovisión?

Si, porque a mentalidade do público cambiou e este é un momento próspero para a música de raíz galega e para outras músicas de raíz do Estado; moita xente de fóra de España, que non ten vinculación coas músicas tradicionais, está a estudar a posibilidade de traballar con esta música e hai que aproveitalo.





Sorprendeulles a resposta do público?

A xente está a pedir un cambio porque necesita escoitar algo novo e cambiar o chip; as músicas de raíz teñen algo moi primario, da terra, que vai ao corazón das persoas e unha mostra de como o idioma tamén é un condutor para entendernos e darnos conta de que as culturas unen.





Que hai detrás desta canción, cal é a súa historia?

É unha denuncia dunha caza de bruxas, que aínda se practica neste momento, que trata de expresar a importancia de estar unidos, homes e mulleres, non só as mulleres. Queriamos facer algo que chegase ao público e que servise para pensar que hai moitas cousas que cambiar aínda, reclamar un papel máis solidario de todas as mulleres porque todas estamos na mesma guerra.





Como foron capaces de montar esta revolución?

Non sei, porque fomos gañadoras e non temos unha fórmula para gañar. Ata o final non nos decatamos deste tremendo resultado, así que todo o que nos está pasando pareceunos surrealista, pero as cousas pasan por algo e demóstrannos que non hai nada imposible, e cremos que o público de Eurovisión pide a berros ver algo novo e moi distinto.





Na lista pódese ver que superaron a artistas de rotundo éxito e de enorme actualidade como Lola Indigo, Rosalía, Nathy Peluso...

Gañar unha enquisa na que están todos estes participantes que aspiran ao mesmo é tremendo. Non somos conscientes do balbordo que se está montando porque somos unhas mozas moi normais que teñen unha vida moi normal ás que lles está pasando todo isto de súpeto; pero estamos moi agradecidas e sentimos que o traballo tradicional, en galego, que fai país, tamén lle gusta á xente.





O seu éxito coincide coa explosión do audiovisual galego a nivel nacional. Non é casual?

Galicia é unha potencia en bruto a nivel artístico e audiovisual. Musicalmente tamén hai unha industria que está a crecer porque os galegos somos moi traballadores, perfeccionistas e cabezóns e aos poucos estase valorando o que facemos en todos os campos. A ver se agora aparcamos os prexuízos e comeza a saír o orgullo galego.





Que ten que pasar para que Tanxugueiras vaia a Eurovisión?

Que se abran as miras dos que deciden. Que non quede todo en palabrería e que se trate á nosa canción como outra calquera doutro idioma. Queremos que o público goce.





Vosa proposta a Eurovisión é unha reivindicación cultural?

É e pódese ver nos debates que hai nas redes sociais, onde a xente expón abertamente o que pensa e cremos que é boísimo. Non somos todos iguais, pero tamén podemos convivir e comunicarnos cunha lingua que nos fai saltar se nola tocan e este é o momento da unión e da forza.