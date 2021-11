Vilagarcía (también) existe

Que Vilagarcía no existe para el Gobierno de Pedro Sánchez es un hecho más que evidente y a los cero euros previstos para nuestra ciudad en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para los últimos años me remito (se ve que el agua de la fuente de Castroagudín no dejó huella en él). Como también es un hecho que Alberto Varela lleva años demostrando ser incapaz de anteponer los intereses de la ciudadanía a la que gobierna frente a sus propios intereses partidistas. Y a las pruebas me remito.



Esta misma semana escuchamos a nuestro alcalde celebrar a bombo y platillo que “gracias” a su gobierno amigo en el Estado, Vilagarcía contará a partir del 21 de diciembre con dos nuevas conexiones diarias a Madrid. Sin duda una buena noticia si no fuera porque se olvidó de un pequeño detalle: la puesta en marcha de estos trenes se hará a costa de suprimir el que hasta ahora salía diariamente de nuestra estación a las 6:06h y que hacía un gran servicio. Puesto que permitía estar en la capital a primera hora de la mañana y así aprovechar todo el día en la ciudad. Hay que celebrar la suma, pero también reprochar la resta.



Y restar es precisamente lo que está haciendo Renfe con los servicios ferroviarios que conectan nuestra ciudad y nuestra comarca. Porque desde la pandemia se han suprimido casi un 40% de los trenes que antes paraban en Vilagarcía con destino a Santiago, A Coruña, Pontevedra o Vigo y que daban servicio a más de 100.000 personas. Especialmente a la población estudiantil que utilizaba esos trenes para evitar desplazarse en coche o residir en sus lugares de estudio. Rebajando así los costes y unificando las oportunidades.



En cuanto a las comunicaciones de larga distancia, mientras en otras ciudades (también gobernadas por el PSOE) disfrutan de cada vez más líneas directas con Madrid, desde la estación de Vilagarcía - una de las que cuenta con más viajeros de Galicia - tenemos que ver pasar el tren ante nuestras narices sin que haga parada y sin que Alberto Varela haga o diga nada al respecto. ¿Es esto lo que según el alcalde debemos agradecer al Gobierno de Pedro Sánchez?



Pero si el regocijo fue más que notorio en lo que respecta a los servicios ferroviarios, el silencio del alcalde sobre los avances hacia la pérdida del mando de la Guardia Civil de Vilagarcía es más que revelador. No cabía esperar otra cosa después del voto en contra de los concejales socialistas de Vilagarcía en el pleno en el que el PP llevamos una moción para mantener el cuartel en nuestra ciudad. Sí, no nos olvidamos. Alberto Varela y sus concejales levantaron la mano en un pleno para que la Guardia civil se fuera a Cambados. ¿Alguien entiende que un gobierno local quiera perder servicios en su ciudad?



Ni el Partido Popular ni yo misma nos resignamos a que Vilagarcía siga siendo ninguneada por el gobierno de Pedro Sánchez con la complicidad de Alberto Varela. Y precisamente por esta razón hemos presentado sendas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de mejorar las conexiones ferroviarias de Vilagarcía y continuar luchando para que la Guardia Civil se quede en Vilagarcía y sus efectivos disfruten de un cuartel nuevo en nuestra ciudad. Porque no nos resignamos y porque, aunque no somos Teruel, alguien tendrá que decir que Vilagarcía (también) existe.



Diputada del Partido Popular en el Parlamento de Galicia