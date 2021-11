El Umia ahonda en la crisis del Ribadumia al ganar el derbi

El Umia ganó al Ribadumia el derbi local con goles de Álex Guillán y Jonás, de penalti, y se mete entre los cinco primeros de la tabla ahondando en el mal momento de los aurinegros, que se quedan a 4 puntos de sus vecinos.



Después de 27 años sin verse las caras en liga, Umia y Ribadumia rivalizaron en A Bouza en un derbi en cuyos prolegómenos ambos equipos hicieron el pasillo al mítico exjugador local Txu, que recibió un bonito homenaje y la camiseta con el dorsal nueve que lució durante más de dos décadas en el club.



Si el prólogo fue emocionante, el inicio del partido subió las pulsaciones. El Umia marcó en el primer minuto aprovechando un error visitante. El pase del central Eloy hacia el portero Roberto Pazos lo interceptó el delantero local Jonás y Álex Guillán marcó a placer. Acto seguido el Ribadumia empatón a los dos minutos. Centró Antón desde la izquierda al segundo palo, donde tocó de cabeza Miguel Vázquez hacia el primero y allí apareció Viti para marcar en área pequeña con el pie. Mejor inicio prometedor imposible. Y la cosas no se frenó ahí.



Los primeros veinte minutos fueron un toma y daca. Un ida y vuelta en el que los centros del campo parecían no existir. Cayeron ocasiones en las dos áreas. Viti no llegó a un centro abajo de Dieguito por los visitantes. Y Pazos se lució en una palomita a disparo desde la frontal del local Dani Bugallo. El Umia tuvo otra clarísima en las botas del lateral izquierdo Nico, que al borde del área pequeña lanzó alto a pase de Álex, que le había ganado la espalda a la adelantada zaga visitante.



Mediado el primer tiempo se calmó un poco el duelo local, aunque la sensación de que en cualquier momento podía llegar el gol era evidente en un campo de las dimensiones de A Bouza. Superada a la media hora de juego el Umia volvió a generar dos ocasiones. Primero en una falta directa lanzada por Emilio que se perdió por poco. Y en la siguiente acción en una centro chut del lateral derecho Oski, entrando en área por la derecha, que se estrelló en el poste. Justo antes del descanso el equipo de Sergio Martín tuvo otra. Hasta en dos ocasiones remató Guille en área después de que Miguel Vázquez no fuese capaz de despejar con contundencia. Y es que las defensas de ambos equipos se mostraron poco expeditivos en el primer tiempo para gozo de los atacantes.









Segunda parte





La segunda parte empezó con el Ribadumia más incisivo y una buena oportunidad en un remate de cabeza de Cheri tras centro de Antón que se perdió cerca de la escuadra. El Umia consiguió el segundo gol, que fue decisivo, después de una gran jugada. En el minuto 53 se asociaron en mediocampo varios futbolistas locales, siempre con Guille jugando a un toque. Tras varios pases en corto el balón fue al espacio sobre el desmarque de Álex, al que derribó Pazos al llegar un segundo tarde cerca del punto de penalti. Desde ahí lanzó la pena máxima Jonás para hacer el 2-1 e iniciar un partido nuevo, en el que el Ribadumia llevó la iniciativa obligado y el Umia se dedicó a defender y jugar con el marcador favorable y el reloj. A cinco mintuos del final tuvo su gran ocasión el Ribadumia, en una combinación en área tras saque de banda entre Viti y Cheri, pero el defensa Nico se lanzó al cruce taponando el disparo del vilagarciano. También el Umia pudo sentenciar en el 87, pero el remate de Nico se perdió demasiado cruzado. Al final los 3 puntos se quedaron en casa en medio de un gran ambiente y tras fin de semana redondo para el Umia en sus derbis de A Bouza.









UMIA CF 2- 1 CD RIBADUMIA UMIA: Nucho, Iago (Anxo, min. 78), Miguel (Joni, min. 66), Emilio, Bugallo, Kimi, Oski (Loure, min. 78), Nico, Álex (Franco, min. 78), Guille (Migui Sayar, min. 89) y Jonás.

RIBADUMIA: Roberto Pazos, Yago, Antón (Zamo, min. 61), Eloy, Miguel Vázquez, Cheri, Viti, Cerqueiras, Dieguito (Manu Tomé, min. 75), Gus y Pei.

goles: Goles: 1-0 Álex (min. 1); 1-1 Viti (min. 2); 2-1 Jonás, de penalti (min. 55).

árbitro: Rivera Gores. Mostró amarilla a Oski por los locales y a Dieguito, Miguel Vázquez y Eloy por los visitantes.