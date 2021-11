Cambados cimenta con referentes anónimas la primera Escola de Empoderamento de O Salnés

Cambados calienta motores para la puesta en marcha de la primera escuela de empoderamiento femenino de la comarca de O Salnés y lo hace con la difusión de un anuncio promocional para que los objetivos de la iniciativa calen y la sociedad se implique. Se trata de crear un espacio de reunión, formación y reflexión para concienciar y combatir la desigualdad y la violencia de género, impulsando así la participación social para crear sinergias y redes de apoyo y acompañamiento que ayuden a las mujeres cambadesas a seguir el ejemplo de referentes locales que, sin ser rostros conocidos, aportan a esta causa en su día a día, porque “ás veces, buscamos fóra e daste de conta que as tes ao lado da casa”, explicó ayer su joven creadora, Andrea Bouzo. La cambadesa viene de ganar un premio en el Ourense Film Festival y ha presentado este trabajo a los Mestre Mateo.





La escuela lleva el nombre de Dolores del Valle, “A francesa”, una “muller adiantada ao seu tempo”, como explicó la alcaldesa y concelleira de Muller e Igualdade, Fátima Abal. Y en un acto posterior, su familia apadrinará la puesta en marcha de esta iniciativa cuyo desarrollo se ha contratado a la consultoría Albur Atlántico. La regidora habló de empoderamiento a la hora de emprender un camino profesional, pero también para que “a sociedade empece a facer fronte a actividades e formas de vivir moi interiorizadas e que hai que combater, como os micromachismos”.





“Nin enfrontar nin restar”

“Non se trata de enfrontar nin de restar aos homes, só de tomar conciencia do que fan as mulleres no seu día a día, o que estamos aportando nesta comarca e abrirlle as portas a outras”, apuntó la responsable de la firma, María Buceta. Esta detalló que habrá actividades formativas, lúdicas, culturales, reuniones con asociaciones, etc. a partir del mes de enero para que la Escola de Emponderamento Feminino empiece a cumplir objetivos porque “xuntas e xuntos, somos máis fortes”, como indica el spot creado y dirigido por Bouzo.





En él se puede seguir la vida de cambadesas anónimas como las que esta iniciativa quiere poner en valor porque “a pesar de non ser grandes escritoras ou pintoras –que tamén formarán parte– foron alcanzando metas na súa vida cotiá que as converten nun referente local”, explicó la regidora. La escuela busca conectarlas y crear redes de apoyo y acompañamiento en ámbitos necesarios como el emprendimiento profesional y laboral o la lucha contra la violencia de género.





La joven directora, que calificó como un “honor” poder aportar su “gran de area” al proyecto, ha hecho una creación audiovisual con el que esperan “despertar emocións” y animar la participación, pues la implicación social es fundamental en este tipo de herramientas.





Para quedarse

De primeras, la Escola Dolores del Valle no tendrá un espacio físico propio, aunque para sus actividades se utilizarán los diferentes instalaciones municipales, pero ha venido para quedarse. La alcaldesa señaló que el objetivo es impulsarlo desde la administración local para que luego la propia sociedad asuma sus objetivos y quizás algún día se alcance la plena igualdad y no haga falta, un deseo que expresaron las tres.