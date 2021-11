Temen el cierre masivo de negocios en Doutor Tourón por las ciclovías

Hosteleros y comerciantes de Dou­tor Tourón temen que las ciclovías acaben llevándose sus negocios por delante. Reclaman al Concello de Vilagarcía una solución para las labores de carga y descarga, pero también para aquellos clientes que necesitan hacer paradas puntuales para hacer sus compras.





En la zona hay establecimientos de venta de todo tipo de artículos, desde periódicos, libros o golosinas, hasta otros más pesados, como electrodomésticos o menaje. “El otro día una mujer compró una vajilla en su tienda y se le rompió al pasar por delante de la mía”, explica uno de los comerciantes en alusión a otro de los que se encuentra molesto con la actual situación.





“Tuve una reunión con la concejala de Urbanismo”, apunta uno de los comerciantes, Guillermo Buceta, en referencia a Paola María Mochales. “Me prometió que a ambos lados de la calle iba a haber una zona de carga y descarga y otra de servicios”, apunta el autónomo. Con lo que se encuentran ahora es con una minúscula zona pintada de amarillo, solo en el margen derecho de la calzada y que, además, ayer estaba delimitada con vallas de la Policía Local. Así las cosas, los repartidores se ven obligados a hacer números, transportando palés de un extremo a otro de la avenida.





Importantes pérdidas

“Ayer mismo multaron a la camarera”, apuntan los comerciantes y hosteleros críticos con el proyecto. Aseguran no tener nada en contra del carril bici, pero consideran que no es la zona adecuada. Además, creen que el Concello actúa con cierta maldad a la hora de colocar pivotes para evitar que los coches aparquen igual sobre la zona.





“Sabemos que en esta zona no se puede estacionar, pero hasta ahora se hacía la vista gorda. Mucha gente que venía a por el pan o el periódico, dejará de venir porque no puede parar con el coche”, apuntan. “En este lado de la calle son catorce los negocios que hay, sin contar con el otro margen”, señala Buceta. “Con esto nos matan”, secundan el resto de comerciantes. “Yo aguantaré las navidades y después me iré, porque estoy de alquiler. El que tenga el local en propiedad ya lo tiene más difícil” comenta otro de los afectados. Las pérdidas, señalan, ya comienzan a notarse. “El domingo hice 44 de facturación”, explica un comerciante.





Piden el apoyo de Zona Aberta

Los afectados se pondrán ahora en contacto con la asociación de comerciantes Zona Aberta para expresarles su malestar y reclamar su apoyo en las medidas que vayan a tomar. No descartan una recogida de firmas. En otros puntos no muy lejanos, como Rodrigo de Mendoza, los propietarios de negocios también se mostraron molestos con el carril bici. En Doutor Tourón también inciden en que no lo ven seguros, por lo pegado que acaba a la glorieta de la Marina Española.