Empresarios de Riveira repartirá 7.500 euros en vales de compra por su campaña de Navidad

La Asociación de Empresarios de Riveira ha lanzado su campaña de Navidad con el sorteo de 7.500 euros repartidos en 65 premios. Cada establecimiento participante podrá entregar una rifa por cada diez euros de gasto y actualmente suman casi 90, pero la iniciativa sigue abierta.





Desde la entidad explicaron que el sorteo se celebrará el 11 de enero siguiendo el sistema de extracción de rifas de una urna. Cada empresario participante en la campaña podrá entregar como máximo un premio, consiguiendo así que 65 de ellos repartan alguno.





Cuantías

En total, son 7.500 euros de la siguiente manera: cinco vales de 300 euros; 10 de 250 euros; 20 vales de 100 y 30 de 50 euros. La entrega a los ganadores se hará en un acto a celebrar el 15 de febrero en la sede de la asociación.





Desde la misma indicaron que con esta campaña buscan “motivar as compras” en el comercio de proximidad y “premiar a fidelidade dos clientes”. Actualmente hay casi 90 negocios inscritos y de muy diversa tipología, desde tiendas de moda y deportes, calzado, etc. Pero también peluquerías, seguros, talleres de coches, restaurantes, etc. De hecho, si hay alguno más interesado, desde la directiva indican que aún está a tiempo de inscribirse.





Cada local que participe tendrá un cartel distintivo, que este año tiene un muñeco de nieve, y una alfombra roja. Entre otros requisitos, están que entregará una rifa por cada 10 euros de compra y las bases al completo pueden consultarse en la asociación.





Desde la entidad también quisieron agradecer la colaboración que les presta el Concello de Ribeira, la Xunta y la Diputación de A Coruña para la puesta en marcha de esta iniciativa para unas fechas especiales.