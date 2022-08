El Gobierno declara Xiabre y O Barbanza zonas catastróficas por los incendios

El Consejo de Ministros ha decidido declarar como “Zona afectada gravemente por emergencias de protección civil” – lo que se conoce también como zona catastrófica – aquellos espacios perjudicados por los incendios de O Barbanza y del Xiabre. Son dos de los veinte grandes fuegos localizados en Galicia en las últimas semanas y que afectaron directamente a varios concellos del margen norte de la Ría y también a Caldas y Vilagarcía prácticamente en la misma jornada. Con esta declaración – reclamada poco después de producirse el fuego por las diferentes administraciones – se habilitará una línea de ayudas para paliar los efectos que los incendios tuvieron tanto sobre propiedades particulares como comunales. Las ayudas –tal y como aclararon ayer desde la Delegación del Gobierno en Galicia– no solo llegarán a los concellos en los que se originaron los incendios (como es Boiro y Caldas), sino también a aquellos que se vieron afectados. Desde el gobierno del Estado reconocen que los fuegos alcanzaron tal gravedad que la Xunta se vio en la obligación de activar sus planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2 y respondiendo a lo que se dice en el Plan Estatal General de Emergencias.





Por el momento no se ha hablado de plazos concretos ni tampoco de requisitos para acceder a las ayudas. Eso sí, se ha señalado que habrá ayudas directas que se corresponderán al Ministerio de Interior. Entre ellas están una máxima de 18.000 euros por fallecimiento o incapacidad absoluta (algo que no ha ocurrido en los dos incendios arousanos). Además por destrucción total de la vivienda habitual se puede acceder a una cuantía máxima de 15.120 euros y por daños que afecten a la estructura hasta el 50 % de su valoración técnica con un máximo de 10.320 euros. El Gobierno también prevé ayudas por daños que no afecten a la estructura habitual y por destrucción o daños en enseres domésticos de primera necesidad.





En el apartado de ayudas directas –y sobre el que el Gobierno deberá profundizar más – también están las que buscan reparar daños en elementos comunes de uso general de una comunidad de propietarios en régimen de propiedad horizontal y también a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.





Los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios afectados también pueden solicitar hasta 9.224 euros.





En el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros también se prevé la adopción de otras medidas de ayuda condicionadas a lo que establezcan las órdenes ministeriales dictadas por cada uno de los diferentes departamentos competentes para desarrollarlas. Además los distintos departamentos ministeriales podrán declarar determinadas zonas de actuación especial, así como la emergencia de las obras necesarias para reparar los daños causados por cualquiera de estos siniestros en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias. De hecho el real decreto también prevé la concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.





El alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, expresó su deseo de quese agilizasen las ayudas y ofreció la colaboración de su administración local para todo lo que sea necesario.