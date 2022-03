La huelga del transporte obliga a almacenar el producto y las empresas ya piensan en parar

El panorama comienza a complicarse en la comarca de O Salnés debido a la huelga de transportes y ya son varias las empresas que se plantean parar la actividad. En este caso se encuentran las grandes firmas del sector transportista que se localizan en O Salnés y Ulla- Umia, y que ya decidieron cesar la actividad para no tener incidentes.





Pero no solo en el transporte. La huelga es una cadena que afecta también al resto de sectores que necesitan mover su producto y que se ven obligados a almacenarlo. En el polígono de O Pousadoiro, empresas como DS Smith buscan estos días lugares donde guardar el producto que no se llevan sus camiones.





Aunque algunas empresas optan por recurrir a camiones de Portugal, y los vehículos de matrícula lusa se pueden ver por las carreteras de O Salnés y Ulla-Umia con más frecuencia de lo normal, lo cierto es que ni aun así logran darle salida a la producción.





Algunas, como la citada DS Smith, ya advirtieron a la plantilla de que, de continuar así la situación, no se descarta un parón de la actividad mientras no se solvente el asunto. La industria láctea y la alimentaria también se estaría planteando parar la actividad.





Nula actividad en el Puerto

En el Puerto de Vilagarcía también se están viendo muy afectados por la huelga de transporte y la actividad es casi nula durante estos días. Aunque durante los días previos sí que se registraron piquetes, la de ayer fue una jornada más tranquila en los muelles, aunque sin mucho movimiento.





La huelga de transporte se deja también ver en los estantes de supermercados y demás establecimientos de alimentación, sobre todo aquellos que dependen más del producto fresco, como las lonjas. Cabe recordar que la huelga del transporte está motivada por la subida de los precios del gasoil. Precisamente los piquetes estuvieron ayer, mañana y tarde, en la gasolinera de Catoira, a donde se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil.





Suceso en la Autovía

Un piquete de la huelga del transporte de mercancías ocasionó ayer un pequeño atasco en la salida de la Autovía do Barbanza, a la altura del polígono industrial de A Tomada, en A Pobra.





El suceso tuvo lugar desde las 8.30 horas y durante los siguientes 20 minutos cuando un vehículo se detuvo con los cuatro intermitentes activados debajo del puente de la AG-11 que hay en un nivel inferior a la gasolinera y provocó que se tuviera que parar un camión portacontenedores que se dirigía hacia el parque empresarial de la villa, así como todos los que circulaban detrás de ese vehículos pesado. Según algunos testigos, se generó una situación de riesgo debido a que ese vial de salida de la autovía es en una curva pronunciada. Al lugar acudió una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico en un coche camuflado y, tras hablar con la persona que estaba al frente del piquete, se restableció la normalidad en la circulación.





También acudió la Policía Local de A Pobra, pero al llegar su patrulla al lugar ya no había nada, aunque un camionero les paró para preguntarles por lo sucedido con el piquete. En la estación de servicio tampoco se enteraron de lo que sucedió a unos metros. Por el momento, no hay previsión sobre cuándo finalizará el paro, que no convoca la patronal y que está teniendo mucha afección en Arousa.