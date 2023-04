Podemos Galicia y el PSOE de Vilanova piden la dimisión de Rosa Quintana

Los acontecimientos de esta mañana, con una protesta bateeira en Santiago que acabó con varios detenidos y heridos, ya tuvo sus primeras reacciones desde diversas partes del panorama político. Así, a Gonzalo Durán, que pide la solución imediata, se suman las de Podemos Galicia y las del PSOE de Vilanova, que coinciden a la hora de reclamar la dimisión o el cese de la conselleira do Mar, Rosa Quintana.

Para Borja San Ramón, coordinación nacional de Podemos Galicia, Quintana es la "principal responsable na escalada de tensións". Podemos considera que el conflicto entre percebeiros y bateeiros no existía antes de la intervención de la Consellería do Mar y que está "directamente provocado" por su actuación. san Ramón pide responsabilidades, rechaza la "teima" de Quintana por "cambiar de decisións cada poucas semanas" y considera las cargas como "un intento de amordazar ao sector mentras se xoga co seu modo de vida".

La candidata a la Alcaldía del PSOE en Vilanova, María José Vales, rechaza la "pouca contundencia" de los candidatos del PP a la hora de presionar al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que "tome cartas no asunto e solucione un conflicto que ademáis está a causar enormes perdas económicas ao sector mexilloeiro". Para Vales, las manifestaciones de los conservadores son "de cara á galería" y pide el cese de Rosa Quintana "como máxima responsable do conflicto creado", así como que "se adopten as medidas para que non se volva a producir".