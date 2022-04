El sector del mejillón saca músculo en Santiago para exigir solución al conflicto de la cría

Un nuevo acto multitudinario del sector bateeiro dejó claro este domingo en Santiago que el conflicto de la mejilla sigue sobre la mesa.





Miles de personas respondieron este mediodía a la llamada del Clúster do Mexillón, en una marcha que recorrió el centro de la capital compostelana, hasta acabar con la lectura del manifiesto en una Praza do Obradoiro que han llenado, hasta los topes, una vez más. "Non estamos aquí de paseo". "Non somos quen de seguir mantendo un xeito de vida ante os problemas que, unha vez máis, se nos presentan e poñen en risco. Non o imos consentir".





















El sector demanda soluciones al problema de la extracción de la cría del bivalvo, proceso fundamental para el sostenimiento del proceso de producción, exigiendo a la Consellería do Mar que retire las limitaciones actuales impuestas a la retirada de esta mejilla y consensúe el texto normativo. Afirman que la convivencia con los percebeiros es posible, por lo que piden voluntad y medidas realistas para todos.