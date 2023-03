Ahora que nos veis, hablemos...

El Ministerio de Igualdad lanzó su campaña con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que este año quiere poner en valor la educación sexual como base fundamental para la igualdad. La campaña, con el lema “Ahora que ya nos veis, hablemos”, tiene entre sus objetivos fomentar el diálogo y la conversación en torno a la sexualidad, así como la eliminación de tabúes y la apuesta por la educación sexual como forma de alcanzar una sociedad más igualitaria. En dicha campaña, se aprecian a una joven guapa y voluminosa besándose con un joven igual de guapo, pero cachas. Lo que pretende Igualdad puede ser loable, pero también lo hace para provocar y que la campaña no pasara desapercibida, cosa que no sucedió. Los analistas o expertos publicitarios lo dirán, pero el impacto en la sociedad logró su objetivo, dividir las distintas sensibilidades. Y en eso el Gobierno de Padro Sánchez lo hace bien. Él no es de buscar cosas que nos unan. Ya saben, divide y vencerás.