Alcaraz y lo que le queda por aguantar

Lo que nos gustan las comparaciones. Eso de hablar de referentes se nos queda muy pequeño, la cuestión es analizar, enfrentar y remarcar semejanzas y diferencias, no vaya a ser que valoremos a alguien por sus virtudes y no por las de otro. A Carlos Alcaraz le va a tocar armarse de paciencia para lo que parece que le va a perseguir durante toda su carrera: la comparación con Rafa Nadal –que no es nada fácil de ganar–. El murciano va a entrar en el top ten del tenis mundial el mismo día y con la misma edad que el balear y gracias al mismo torneo. Ya es mala suerte. FOTO: Alcaraz, celebrando un triunfo | efe