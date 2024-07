Las “burguer” del Bavaria se acaban

Andrés y Ramiro abrieron, en el año 1979, la Hamburguesería Bavaria en el centro de Vilagarcía. Venían de Inglaterra y esta comida rápida era típica de allí y pronto se popularizó aquí. El negocio mantuvo la esencia de los ochenta y Carlos, hijo de Andrés, retomó el testigo sin cambiar apenas nada. El veinte de este mes será el último día que abra sus puertas. Ya no habrá más copas de brandi, ni cañas en la barra, ni ese humo del filete cocinándose mezclado con una cebolla caramelizada con las risas y las sentencias políticas y deportivas de los clientes de toda la vida. Cierra el bar en el que no hacía falta hablar para que le pusieran a uno lo de siempre. “Peor que aquí no os van a tratar en ningún sitio”, bromea Carlos con uno de esos resistentes a la modernidad de la tecnología para pedir un simple bocadillo. Ya solo quedan restos de espuma en una copa y, en la otra, efluvios de coñac. Aún así, sirven para un brindis. ¡Por el Bavaria!