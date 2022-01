Caballero se borra de la batalla con Feijóo

dicen que Abel Caballero es ese hombre que si se cayera desde lo alto de su ego no sobreviviría. Pero la verdad es que la cosa le funciona. Él ha sido capaz de devolver el orgullo a una ciudad como Vigo, aunque sea a costa de gastar en electricidad un riñón y parte del otro. La cuestión es que, este fin de semana, fue entrevistado en el programa de La Sexta “Salvados”. Y allí, además de asegurar que ahora de mayor descubrió que Vigo tiene cuestas, también fanfarroneó con que se atrevería a medirse en unas autonómicas con Feijóo. Eso sí, dejó claro que no lo va a hacer, no vaya a ser el demonio que se lo pidan. FOTO: Abel Caballero| efe