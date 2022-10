El caimán estaba en Barranquilla, efectivamente

hay que ver el cuidadito que debemos tener con las redes sociales, porque el alcance de sus garras afiladas no tiene límites. Miren si no a este caimán depravado que, desde Barranquilla, Colombia, chantajeaba a tres niñas coruñesas con mostrar a amigos y familiares las fotos íntimas que había obtenido de ellas. Cada vez está más claro que alguien va a tener que instruir a los niños de hoy sobre ciertos temas, porque, aunque cada vez parezcan más listos que las generaciones anteriores, la inocencia no se la quita nadie. A un adolescente, por adulto que parezca, se le puede engañar con miles de promesas ―falsas, por supuesto―. En la era del “look”, los “influencers” y la multitud de gente que gana millonadas en la televisión simplemente por su palmito “reketeoperado” o su opinión “reketeinfundada”, los adolescentes creen que todo el monte es orégano y caen, caen como las moscas en la rica miel. Educación, por favor, que hay que abrirles los ojos antes de que se peguen el gran batacazo. La policía sigue de cerca los delitos a través de la red | aec